El cruce entre Lionel Messi y Santi Rodríguez en el triunfo de Columbus Crew ante Inter Miami por la MLS

Columbus Crew llegó al partido ante Inter Miami afuera de la zona de playoffs y con la necesidad de sumar de a tres. Siempre es especial enfrentar al equipo que cuenta con Luis Suárez y Lionel Messi, pero cuando los puntos pesan lo es todavía más y por eso el equipo que cuenta con Santiago Rodríguez lo vivió como una final.

Empezaron a hacerlo incluso antes de que arranque el encuentro gracias a los hinchas que consiguieron la mayor asistencia al estadio de los Crew desde que se inauguró en 2021 con un total de 21.188 fanáticos y luego en el campo de juego donde, por ejemplo, existió un cruce muy particular entre Messi y Rodríguez.

Con el 1-1 en el marcador y antes de que finalice la primera parte, ambos futbolistas quedaron cara a cara, discutieron y el tono de la charla empezó a subir poco a poco, más allá de que no pasó a mayores porque el árbitro se acercó y los separó, mientras que futbolistas de ambos equipos se arrimaron a calmar la tensión.

LA DISCUSIÓN FUE SUBIENDO DE TEMPERATURA: picante cara a cara entre Leo Messi y el uruguayo Santiago Rodríguez en la derrota 1-2 de Inter Miami vs. Columbus Crew por la #MLS.



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A esa altura, el partido iba 1-1 luego de que el delantero venezolano Josef Martínez —con pasado en Inter Miami— adelantara al equipo local con un tanto de penal a los 28', mientras que solo cinco minutos más tarde, apareció Lionel Messi con un golazo de tiro libre que estableció el empate parcial.

La diferencia se rompió en el octavo minuto de descuento cuando al arquero Rocco Ríos Novo se le escapó de las manos una pelota no que no llevaba demasiado peligro y le quedó servida a Jamal Thiaré que puso a los 98' el gol que valió los tres puntos para Columbus que a esa altura jugaba con uno más por la expulsión de Santiago Morales en la visita.

En Columbus Crew, el uruguayo Santi Rodríguez fue titular y disputó los 90 minutos, mientras que en Inter Miami hizo lo propio Luis Suárez. Maximiliano Falcón estuvo en el banco, pero no ingresó en lo que significó el segundo partido consecutivo sin triunfos por MLS para el Kily González, nuevo técnico de Las Garzas que venía de empatar 2-2 ante San Diego.

En la Conferencia Este, Inter Miami se ubica en el tercer puesto de la tabla, pero a 14 puntos del Nashville, actual líder con comodidad, mientras que Columbus Crew está a cuatro puntos del partido de clasificación a los playoffs y a cinco de los primeros siete puestos que aseguran un lugar en fase eliminatoria del certamen.