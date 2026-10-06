El último partido de Lionel Messi con Argentina en vivo vs. Benín: seguí en directo el minuto a minuto

Lionel Messi le pone punto final a su carrera con la selección de Argentina y lo hace en un amistoso ante Benin y que se disputa en el Estadio Monumental de Buenos Aires (20:00).

El partido contará con la transmisión en vivo de DSports y DGO a través de los cables de Uruguay.

Fueron 207 partidos y 125 goles con la camiseta de la Albiceleste hasta la tarde de este martes. Ganador de una gran cantidad de títulos, pero donde destaca el Mundial 2022, así como también la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y las dos veces que ganó la Copa América en 2021 y 2024.