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El último partido de Lionel Messi con Argentina en vivo vs. Benín: seguí en directo el minuto a minuto

La Pulga, multicampeón con su selección, defenderá por última vez la camiseta de la Albiceleste en un amistoso en el Estadio Monumental de Buenos Aires y a estadio lleno.

Pablo-Cupese
Pablo Cupese
Actualizado:
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Un hincha de Argentina con la camiseta y un llavero de Lionel Messi
Foto: AFP.
Foto: AFP.

Lionel Messi le pone punto final a su carrera con la selección de Argentina y lo hace en un amistoso ante Benin y que se disputa en el Estadio Monumental de Buenos Aires (20:00).

El partido contará con la transmisión en vivo de DSports y DGO a través de los cables de Uruguay.

Fueron 207 partidos y 125 goles con la camiseta de la Albiceleste hasta la tarde de este martes. Ganador de una gran cantidad de títulos, pero donde destaca el Mundial 2022, así como también la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y las dos veces que ganó la Copa América en 2021 y 2024.

Así lo homenajeó Jere Recoba

El exfutbolista de Nacional —actual jugador de Las Palmas— volvió a compartir una imagen que ya había sido viral en su momento con Lionel Messi, aún en Barcelona. "Gracias ídolo, leyenda, infancia, referente. L10nel Andrés Messi", fue el mensaje.

Jeremía Recoba junto a Lionel Messi.
Jeremía Recoba junto a Lionel Messi.
Foto: Captura.

Los partidos de Messi frente a Uruguay

Fueron 13 los partidos que disputó Lionel Messi ante Uruguay y en distintos contextos porque hubo encuentros por Eliminatorias, Copa América y hasta amistosos. El saldo es de tres derrotas —una de ellas por penales en la Copa América 2011—, otros dos empates y ocho victorias para la Pulga.

Lionel Messi y Sebastián Cáceres en el Argentina-Uruguay por Eliminatorias
Lionel Messi y Sebastián Cáceres en el Argentina-Uruguay por Eliminatorias.
Foto: Nicolás Pereyra

El plantel de Argentina llegó al Monumental

Con Lionel Messi a la cabeza, el plantel dirigido por Lionel Scaloni ya dice presente en el Monumental a la espera del partido ante Benin, que será el último de la Pulga.

El vestuario ya está pronto y a la espera de los futbolistas que acompañarán al "10", protagonista de la noche.

Una carrera de 21 años y una lista larga de títulos

Es cierto que durante mucho tiempo se le negó, pero Lionel Messi insistió y conquistó títulos que todo futbolista anhela cuando inicia su carrera. Logró el Mundial 2022 en Qatar, también la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima 2022, además del Mundial Sub 20 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos 2008.

Lionel Messi levantando la Copa del Mundo que obtuvo en el Mundial de Qatar 2022 como capitán.
Lionel Messi levantando la Copa del Mundo que obtuvo en el Mundial de Qatar 2022 como capitán.
Foto: Nicolás Pereyra.

La camiseta especial que se usará en el partido

En la despedida de Lionel Messi de la selección de Argentina, se utilizará una camiseta especial que servirá de homenaje para la Pulga.

Los shows que acompañan la jornada

Sobre las 16:30 se abrieron las puertas del Estadio Monumental al que los hinchas llegaron en muy buen número. Para vivirlo varias horas antes, durante y después del partido, se dispuso de varios shows.

El emotivo mensaje de Luis Suárez a Lionel Messi

Compañeros en Barcelona y actualmente en Inter Miami, el Pistolero le dedicó un mensaje a Lionel Messi: "Gordo, te quería mandar un abrazo y espero que disfrutes mucho de tu último partido. Ganaste cosas que todo jugador quiere ganar"

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!

Lionel Messi le pone punto final a su participación con la selección de Argentina y lo hace con un amistoso ante Benin en el Estadio Monumental de Buenos Aires que estará repleto.

Las banderas en el Estadio Monumental en la despedida de Lionel Messi de la selección de Argentina.
Las banderas en el Estadio Monumental en la despedida de Lionel Messi de la selección de Argentina.
Foto: AFP.

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