Juan Pedro Damiani, candidato a la presidencia por la Lista 10 junto a Alejandro Ruibal, continúa afinando su equipo en lo que a la estructura deportiva respecta para implementar su plan de trabajo si resulta ganador de las elecciones en Peñarol que se llevarán a cabo en diciembre.

Y según lo informado por Ovación el lunes, la fórmula apunta a un entrenador uruguayo, pero también ya conversó con un futbolista de la selección de Uruguay como Nicolás de la Cruz, quien milita en Flamengo de Brasil.

A falta de dos semanas para las elecciones, Damiani continúa trabajando junto a su equipo y más allá de que en las últimas horas Alejandro Ruibal dio a conocer que el “Cebolla” Cristian Rodríguez será “asesor deportivo honorario” en temas deportivos si gana las elecciones, la fórmula tiene claras sus prioridades: "Hay que tener todo pronto para comenzar a trabajar el mismo 13 de diciembre pero, a la vez, hay que tener muy claro que la prioridad ahora es no distorsionar el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores que van a disputar las finales del Campeonato Uruguayo".

Juan Pedro Damiani en la presentación oficial de su candidatura a la presidencia de Peñarol. Foto: Natalia Rovira.

Por esa razón, desde la Lista 10 no se ha dado a conocer el nombre del entrenador uruguayo que viene conversando con Damiani y poco se ha hablado públicamente acerca de jugadores para incorporar más allá de lo de De la Cruz. Pero eso sí se quiere dar a conocer una vez concluidas las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026.

De todas maneras y según pudo saber Ovación, el candidato a la presidencia ya mantuvo dos extensas reuniones con un entrenador que reúne todas las características que la fórmula pretende para comandar al plantel principal. “Es uruguayo, trabaja mucho en cancha y apuesta siempre a equipos dinámicos, que juegan bien y corren mucho, con planteles que combinan bien experiencia con la proyección de jóvenes valores", contaron.

Además, el director técnico en cuestión ya presentó un plan de trabajo que causó muy buena impresión en Damiani y en todo su equipo.

Otro dato importante es que con ese entrenador, el candidato a la presidencia ya habló de futuras altas: "Están definidas las posiciones donde habrá altas y bajas, para poder comenzar a trabajar de inmediato en la conformación del plantel 2027".

Juan Pedro Damiani, candidato a la presidencia de Peñarol. Foto: Natalia Rovira.

Un entrenador extranjero que también está en el radar de Damiani

Más allá de todos los avances que contaron a Ovación sobre las conversaciones con un entrenador uruguayo para comandar al plante de Peñarol en caso de ganar las elecciones, Juan Pedro Damiani también tiene otra opción: un técnico extranjero.

“Ha dirigido equipos de renombre en la región y está en plena competencia”, dijeron a Ovación fuentes cercanas a la fórmula, agregando: "Se quiere tener una segunda opinión, en este caso de un hombre joven, pero que ha ganado torneos y definido campeonatos en países donde la competencia es alta".

Respecto a las formativas, cabe recordar que tal como informó Ovación el lunes, el equipo que lidera Juan Pedro Damiani ya hizo un preacuerdo con una dupla de profesionales uruguayos de alto nivel a quienes se le encomendará el proyecto de formativas.

"Son dos clase A en el trabajo de captación y desarrollo de jóvenes talentos”, contaron desde el equipo de Damiani y Ruibal, agregando que “su proyecto para La Fábrica (así llama Damiani a las juveniles) es que el que mejor ha captado la necesidad de volver a tener las mejores formativas del país y encarar un trabajo de mediano-largo plazo que reconstruya las formativas y permita proveer al plantel principal de jóvenes promesas que luego tengan una proyección internacional".

Cabe consignar también que estos profesionales están trabajando en la actualidad y sus nombres serán anunciados una vez lo comuniquen en las respectivas instituciones en las que desempeñan sus funciones.