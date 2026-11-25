La deuda que Tenfield mantiene con Peñarol, que ya supera los USD 5.000.000 por los intereses acumulados, volvió a quedar en el centro de la campaña electoral aurinegra. Juan Pedro Damiani cuestionó públicamente a Evaristo González por la situación del crédito y el líder de la lista 21 respondió con un repaso de las gestiones realizadas durante los últimos años y las decisiones adoptadas en el Consejo Directivo y la Asamblea Representativa.

En la recta final hacia las elecciones del sábado 12 de diciembre, los candidatos comienzan a cruzar artillería y a defender sus posiciones sobre distintos temas de la actualidad institucional. El intercambio se produjo luego de que González desafiara días atrás a Damiani a debatir públicamente antes de los comicios, propuesta que el expresidente y su agrupación, la lista 10, descartaron.

Damiani apuntó directamente a la gestión de González y sostuvo que el club debe resolver cuanto antes el cobro de ese dinero, porque "son fondos del club, no personales".

"Sobre la deuda de Tenfield, yo le tendría que preguntar a Evaristo, que fue secretario general durante seis años de este desastre. Hace nueve años que está en el club y fue seis años secretario general. ¿Qué hicieron?", expresó.

Juan Pedro Damiani, candidato a la presidencia de Peñarol. Foto: Natalia Rovira.

El expresidente señaló que existe un contrato firmado y auditado, y recordó que la empresa abonó durante los primeros dos años (2016 y 2017, últimos de su administración), antes de que surgieran diferencias. Es sabido que incluso desde el gobierno de Jorge Barrera, la empresa dejó de pagar esa deuda. "No tengo dudas que hay que resolverlo, rápidamente, es un crédito que tiene Peñarol. ¿Cómo Peñarol va a dejar de lado un crédito por USD 5.000.000? Son fondos del club, no son fondos personales", agregó.

La respuesta de González no tardó en llegar. El candidato de la lista 21 le recriminó a Damiani vía redes sociales su desconocimiento sobre las gestiones realizadas durante los últimos años y recordó que, durante la presidencia de Barrera, participó en negociaciones para intentar cobrar la deuda, que Tenfield no reconoció.

Según González, la empresa solicitó reiteradamente la presencia de Damiani para esclarecer el asunto, pero el expresidente no se presentó. También afirmó que planteó en numerosas oportunidades iniciar acciones judiciales, una posibilidad que terminó siendo votada en distintas instancias y en la que siepmre quedó en minoría.

"Cada vez que se votó la posibilidad de juidcializar la deuda, quedé en minoría. El 28 de julio de 2025 llevamos el tema a la Asamblea Representativa: 65 votos en contra de iniciar acciones judiciales y 46 a favor", señaló González.

También vinculó el episodio con el debate electoral que Damiani decidió no aceptar. "Hubiera sido una excelente pregunta para el debate que decidiste no dar. Allí habría tenido la oportunidad de responderte frente a todos los hinchas de Peñarol", sentenció.