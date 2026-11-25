Las elecciones en Peñarol están a la vuelta de la esquina y el que corre con favoritismo en la mayoría de las encuestas electorales es la candidatura que encabeza Juan Pedro Damiani, presidente del club entre 2008 y 2017, y Alejandro Ruibal, quienes hoy recibieron el apoyo de otro importante sector que fue registrado hace varias semanas ante la Comisión Electoral del club.

Se trata de la lista 9, llamada Siempre Peñarol, que encabezan Leonardo Viñas y Carlos Trujillo, entre otros. La agrupación surgió a finales de 2017 para impulsar la candidatura de Jorge Barrera. Sin embargo, el abogado —presidente aurinegro entre 2017 y 2020— dijo en más de una oportunidad que no participará de estos comicios, pese a que casi todos los candidatos lo han mencionado.

En un comunicado, Siempre Peñarol explicó que, tras la decisión de Barrera de no participar en este ciclo electoral, la agrupación mantuvo "diversas instancias de diálogo y análisis estratégico pensando exclusivamente en el futuro deportivo e institucional". Como resultado, anunció que alcanzó "un acuerdo programático y de trabajo conjunto" con la lista 10 y que se integrará a ella para las elecciones.

Según el sector, el acuerdo implica que sus integrantes participarán activamente en el trabajo que viene haciendo la lista de Damiani y Ruibal. Lo justificó con la "convicción de que el momento por el que atraviesa la institución exige de todos unidad, responsabilidad de acción y vocación de gobierno para fortalecer al Club en todas sus áreas".

La agrupación también afirmó que con este paso "suma su experiencia y a sus mejores cuadros a un proyecto sólido, que busca asegurar la estabilidad y el crecimiento de la institución, para devolver a Peñarol a los sitiales más altos".

Por último, invitó a sus adherentes y a "toda la familia peñarolense" a votar por la lista 10, a la que definió como "un gran equipo de trabajo y el mejor Consejo para una gestión a la altura de Peñarol".

El comunicado lo firma la Mesa Ejecutiva de Siempre Peñarol: Carlos Trujillo, Gastón Arias, Alejandro Becoña, Pablo Silveira, Sergio Dans, Alejandro Menoni, Leonardo Ascheri y Leonardo Viñas.