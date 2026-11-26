Alejandro Ruibal maneja un nombre importante para incorporar a la estructura deportiva de Peñarol si la fórmula que integra junto a Juan Pedro Damiani se impone en las elecciones del sábado 12 de diciembre.

Se trata de Cristian “Cebolla” Rodríguez, futbolista formado en el club, de dilatada trayectoria internacional y en la selección uruguaya, y cuatro veces campeón uruguayo con la camiseta amarilla y negra. Su eventual incorporación, sin embargo, tendría una particularidad: sería de carácter honorario, por la estrecha amistad que mantiene con Ruibal, candidato a vicepresidente.

"Con el Cebolla tengo una amistad que va más allá del fútbol", expresó Ruibal a Ovación. Y agregó que también lo une al exfutbolista su pasión por los caballos: "De hecho corrimos juntos en una Patria Gaucha".

Cristian "Cebolla" Rodríguez y Alejandro Ruibal en la Patria Gaucha. Foto: cortesía a Ovación.

"El Cebolla es flor de peñarolense. Un jugador que vino a cortar una racha clásica adversa y nos ayudó a ganar un montón de clásicos. ¿Te acordás como pateaba los penales? Todos al medio y si te parabas al frente te metía con pelota y todo. Un capitán adentro y afuera de la cancha. Pocos saben lo que ha hecho el Cebolla por Peñarol: yo lo ví resolver conflictos en Los Aromos, incluso más allá de lo que respecta al plantel", señaló el director de Saceem, que compartió esas vivencias en su etapa como dirigente del gobierno de Jorge Barrera, entre 2017 y 2020.

"También me encantaría que tuviera una despedida acorde al jugador que fue para Peñarol y a su trayectoria", agregó.

El Cebolla Rodríguez llegó joven desde Juan Lacaze (Colonia) se formó en las juveniles de Peñarol. Fue campeón uruguayo en 2003 y emigró al PSG de Francia, luego jugó Benfica, Porto, Atlético Madrid, Parma, Gremio, Independiente y volvió a Peñarol. Fue bicampeón con Leo Ramos en 2017 y Diego López 2018, y luego volvió a ser campeón uruguayo con Mauricio Larriera en 2021. Se retiró del fútbol profesional en Plaza Colonia.

"Es un hincha enfermo de Peñarol, pero no quiere ser empleado del club porque es totalmente apolítico. Por eso lo que haga quiere hacerlo de forma honoraria", remarcó Ruibal.

