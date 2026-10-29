Thiago Cardozo generó polémica en Argentina por su deseo de jugar en un grande y aclaró: “Entiendo el enojo”

Thiago Cardozo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El arquero uruguayo de 30 años, surgido de Peñarol, viene de conquistar un título histórico con Belgrano de Córdoba y recientemente cumplió el sueño de debutar en la selección uruguaya, bajo las órdenes de Diego Forlán. Sin embargo, unas declaraciones sobre su futuro profesional generaron polémica en Argentina y lo obligaron a realizar una aclaración pública.

En una entrevista con DSports Radio, el exgolero aurinegro habló sobre su presente en el fútbol argentino y reconoció que tiene entre sus objetivos defender la camiseta de uno de los clubes más importantes del país vecino.

"Me encantaría jugar en un grande de Argentina, es la meta", expresó Cardozo, aunque inmediatamente aclaró: "El tiempo dirá si es para mí, hoy me toca estar en Belgrano que es un equipo muy fuerte".

Sus palabras no cayeron bien entre los hinchas del Pirata, que manifestaron su malestar por las aspiraciones del uruguayo, especialmente después de haber sido protagonista de una consagración histórica para el conjunto cordobés.

La aclaración del arquero uruguayo tras la polémica

La repercusión de sus declaraciones llevó a Cardozo a utilizar sus redes sociales para aclarar lo sucedido y reafirmar su compromiso con Belgrano. "Siento que mis palabras se malinterpretaron y entiendo el enojo y el malestar que pudieron generar en la gente", comenzó expresando en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

"Estoy muy feliz en Belgrano, algo que vengo diciendo hace mucho incluso en la misma y tengo un gran respeto por el club, por su gente y por lo que significa en mi carrera", agregó.

Finalmente, el golero lamentó la interpretación que tuvieron sus declaraciones: "Lamento que mis dichos se hayan interpretado de una manera que no refleja lo que siento ni mi compromiso con esta institución".

Su gran presente y la oportunidad que le llegó en la selección uruguaya

Más allá de la polémica, Cardozo disfruta de una etapa especial en su trayectoria. Después de su pasaje por Peñarol, el guardameta encontró continuidad y protagonismo en Belgrano, donde recientemente fue parte de la conquista del Torneo Apertura argentino 2026.

En la entrevista también destacó la competitividad del fútbol del país vecino y recordó algunos de los momentos determinantes de la campaña que terminó con el título.

"El partido contra Talleres en octavos fue un gran impulso, fue un gran premio. La semifinal con Argentinos también, que nos superó en el partido, pero la historia estaba para nosotros", recordó.

Su presente deportivo también tuvo recompensa con la camiseta de Uruguay. Diego Forlán lo convocó para la última fecha FIFA y el arquero tuvo su estreno con la Celeste en la victoria por 6-1 frente a India, en Calcuta.

Además, Cardozo volvió a aparecer entre los futbolistas reservados por el entrenador para los próximos compromisos internacionales, entre los que se encuentra el amistoso frente a Argentina del 13 de noviembre en Buenos Aires.

Mientras tanto, Belgrano intenta recuperarse de dos derrotas consecutivas, frente a River Plate y Aldosivi, y se prepara para recibir a Barracas Central el próximo domingo. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski marcha quinto en la Zona B, con 22 puntos, y pelea por asegurar su clasificación a los playoffs.

En medio de ese escenario, el ex Peñarol buscará dejar atrás la controversia y mantener el nivel que lo llevó a conquistar un título en Argentina y ganarse un lugar en la consideración de Forlán para la selección uruguaya.