El mensaje de apoyo de Federico Valverde y su ayuda a las víctimas del accidente en Toledo: “Estoy a disposición”

Federico Valverde, desde su cuenta en la red social Instagram, manifestó su apoyo a las víctimas y las familias del accidente ferroviario en Toledo (España), y compartió información sobre personas desaparecidas y cómo actuar ante la emergencia.

“Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente ferroviario en Toledo. Todo mi cariño y apoyo a los heridos y afectados. Como capitán del Real Madrid, me pongo a disposición para ayudar en lo que sea necesario y colaborar en la difusión de información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas. Mucha fuerza a todos", escribió.

Posteo de Federico Valverde.

Valverde tiene 21,9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram personal. Compartió los teléfonos de atención a las familias de las víctimas, los lugares donde donar sangre y varios casos de personas cuyos allegados no han podido contactarlos.

Todos sus compañeros también mostraron de diversas maneras su solidaridad con los afectados, y varios compartieron información de servicio. "Día triste, que Dios reconforte a todas las familias involucradas en esta tragedia", publicó Éder Militao.

"Un abrazo enorme a todos los afectados por el accidente de Toledo y a sus familias. Mucha fuerza y todo mi cariño en estos momentos tan duros", apuntó Cucurella. "Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente de Toledo. Mucha fuerza a los heridos y gracias a todos los que están trabajando en la asistencia", añadió Arda Güler.

El Real Madrid guardó un minuto de silencio antes de su entrenamiento de este miércoles, así como el Real Madrid femenino en su partido de Liga de Campeones ante el Bayern en Munich. Además, el club colocó crespones negros en las pantallas de la fachada del Santiago Bernabéu.

En general, el mundo del fútbol se volcó con el apoyo a las víctimas y sus allegados. Jugadores de todos los equipos aprovecharon su altavoz para compartir los teléfonos de atención y otras informaciones relevantes.

La situación física de Federico Valverde

Federico Valverde llega al Santiago Bernabéu. Foto: @realmadrid.

A pesar de la gran victoria 2-1 del Real Madrid sobre el Barcelona por la décima fecha de LaLiga de España, hubo un hecho que generó preocupación y fue la situación física de Valverde, quien había dejado el campo del Camp Nou por una molestia en el minuto 61.

Este martes el Pajarito se realizó los estudios y se descartó daño muscular grave, mientras que tampoco se encontraron afectaciones óseas, por lo que podría estar disponible para la ventana internacional de noviembre, en la que la Celeste enfrentará a Argentina en Buenos Aires el viernes 13 de noviembre y a República Dominicana en el Campus de Maldonado el martes 17. De todas formas, este miércoles el será sometido a una resonancia magnética para descartar cualquier problema.

El mediocampista no participó de la gira por Asia que significó el debut de Diego Forlán como DT de Uruguay tras sufrir un esguince de tercer grado en el tobillo izquierdo.

De acudir a la convocatoria de la Celeste, el Pajarito retornará a la selección luego de lo que fue la eliminación prematura de Uruguay en el Mundial 2026.