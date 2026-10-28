Álvaro Rodríguez selló la goleada del Bournemouth y jugará los cuartos de la Carabao Cup con Liverpool de Araújo

Bournemouth goleó a Aston Villa 3-0 por los octavos de final de la Carabao Cup. El partido tuvo a Álvaro Rodríguez como titular, por tercera vez en la temporada y por segunda ocasión retribuyó la confianza del entrenador con gol.

El uruguayo selló la goleada a los 69', luego de recibir un buen pase de Tyler Adams y realizar un buen tiro cruzado de zurda pese al poco ángulo, para batir a Marco Bizot.

Para el Toro significó su segundo gol en la temporada y el primero en una competición inglesa. El 15 de octubre Rodríguez había tenido su estreno goleador, también al sellar una goleada 3-0, frente al Sturm Graz, de Austria, por la Europa League. Si bien ingresó a cancha nueve veces, el hijo del Coquito posee un buen promedio goleador, con tanto cada 165 minutos.

Los Cherries comenzaron ganando temprano, a los 7', cuando una muy buena pelota profunda de Marcus Tavernier ubicó a Julio Soler por izquierda y este tiró un buen centro para Amine Adli, que solo la tuvo que empujar.

Michele Di Gregorio sostuvo la ventaja para el Bournemouth con cinco atajadas y tras sufrir, el equipo de Marco Rose ganó tranquilidad a los 51', cuando sacaron un córner corto y el centro cerrado de Lewis Cook se le terminó metiendo sorpresivamente a Bizot en el primer palo.

Tras dejar a uno de los líderes de la UEFA Champions League por el camino, ahora los Cherries aguardarán a la semana del 14 de diciembre para afrontar los cuartos de final.

El torneo tuvo también la clasificación del Liverpool de Ronald Araújo, por penales frente al Chelsea por 6-5 en los penales, luego de igualar 1-1 en los 90'.

El defensor uruguayo fue titular como central junto a Virgil van Dijk, completó los 90' y pese a que la tanda se aplazó hasta el octavo lanzamiento, el jugador a préstamo del Barcelona no pateó.

Los equipos de los uruguayos fueron sorteados para enfrentarse entre ellos en la próxima instancia.