Bournemouth goleó por Europa League a Sturm Graz y Álvaro Rodríguez anotó su primer gol en el club

Este jueves se disputó de forma íntegra la segunda fecha de la UEFA Europa League donde hubo 18 partidos y uno de ellos contó con un gol uruguayo porque Bournemouth venció 3-0 a Sturm Graz y uno de los tantos llegó desde el pie zurdo de Álvaro Rodríguez.

El Toro consiguió de esta manera su primer gol en el club inglés al que llegó en el último mercado de pases proveniente de Elche y en el que suma 215 minutos, lo que promedia poco más de dos partidos completos. Con la victoria parcial por 2-0 —gracias a los goles de Evanilson y Rayan—, el delantero uruguayo se hizo cargo de un penal y lo cambió por gol.

Iban 92 minutos del encuentro cuando se encargó de un disparo que fue al medio y en el que aprovechó que el arquero se movió hacia su izquierda para vencerlo, sentenciar la goleada y a su vez llegar a su tanto número cinco en el año teniendo en cuenta lo que había hecho en el primer semestre en el equipo español.

Con esta victoria, Bournemouth llegó a seis puntos en dos partidos disputados y mantiene el puntaje perfecto luego de lo que había sido el triunfo ante Real Sociedad en el primer encuentro del certamen internacional, en la primera participación en la historia del club en un torneo europeo.

La próxima fecha le pondrá un reto de nivel ya que el 22 de octubre tendrá que medirse con Milan en Inglaterra en el marco de la tercera fecha, mientras que luego le tocará visitar República Checa para medirse con Sparta Praga el 5 de noviembre.

Álvaro Rodríguez y el remate en el penal que valió el gol del Bournemouth. Foto: AFP.

En otro de los partidos que tuvo la competencia, Celta de Vigo cayó 2-1 como local ante Juventus en un partido donde Sebastián Cáceres estuvo entre los convocados y en el banco de suplentes, pero no ingresó.

Mientras tanto, en la Conference League —tercer torneo más importante de clubes sudamericanos— Panathinaikos venció 2-1 al Borac con Facundo Pellistri en el banco de suplentes, mientras que Getafe igualó 1-1 como visitante ante el Universitatea Craiova de Rumania con 90 minutos de Martín Satriano e ingresó a los 82' de Sebastián Boselli.