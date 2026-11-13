Segunda División: días, horarios y estadios de las semifinales por el tercer ascenso a la máxima categoría

La Segunda División Profesional del fútbol uruguayo ingresó en su etapa decisiva. Luego de que Plaza Colonia se consagrara campeón y Rentistas consiguiera el segundo ascenso directo, quedaron definidos los cuatro equipos que disputarán los playoffs en busca del tercer y último boleto a la Liga AUF Uruguaya 2027.

Este viernes, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó los días, horarios y escenarios de las semifinales, que tendrán como protagonistas a Atenas de San Carlos, Colón, Oriental de La Paz y Fénix.

Los encuentros de ida se disputarán el próximo domingo 15 de noviembre, mientras que las revanchas quedaron fijadas para el miércoles 18. Los dos ganadores de las respectivas llaves avanzarán a la final, que determinará al último equipo que jugará en Primera División la próxima temporada.

Cómo llegaron Atenas, Colón, Oriental y Fénix a los playoffs de Segunda División

La última fecha de la fase regular terminó de definir los cruces por el tercer ascenso, luego de una jornada en la que tres equipos llegaron con posibilidades de conseguir el segundo boleto directo a Primera División.

Atenas de San Carlos cumplió con su parte al derrotar 1-0 a Oriental, gracias a un gol de Nicolás Suárez, mientras que Colón también consiguió una victoria por la mínima diferencia frente a Cerrito, con un tanto de Leandro Méndez.

Sin embargo, ambos dependían de que Rentistas dejara puntos por el camino frente a Plaza Colonia, algo que finalmente no ocurrió.

De esta manera, Atenas y Colón finalizaron con 51 puntos en la Tabla Anual, ocupando el tercer y cuarto puesto, respectivamente, y deberán buscar el ascenso mediante los playoffs.

Por su parte, Oriental terminó con 44 unidades y también aseguró su participación en la definición.

El cuarto protagonista será Fénix, que consiguió su clasificación gracias a la conquista del Torneo Competencia, disputado en el comienzo de la temporada. El conjunto albivioleta tendrá así una nueva oportunidad de regresar a la máxima categoría del fútbol uruguayo.

Con los dos primeros ascensos resueltos, toda la atención de la Segunda División Profesional estará puesta en los playoffs, donde cuatro equipos buscarán quedarse con el último lugar disponible en la máxima categoría del fútbol uruguayo.

Jugadores de Fénix en el partido ante Colón por la Copa AUF Uruguay. Foto: C.A Fénix

Cómo se define el tercer ascenso a Primera División

Los playoffs se disputarán mediante dos semifinales con partidos de ida y vuelta.

Los ganadores de las llaves entre Fénix y Atenas, por un lado, y Oriental y Colón, por el otro, accederán a la final por el tercer ascenso.

De esta manera, uno de los cuatro equipos se sumará a Plaza Colonia y Rentistas como los tres ascendidos a la Liga AUF Uruguaya 2027, completando la nómina de clubes que llegarán desde la Segunda División Profesional a la máxima categoría del fútbol uruguayo.

Segunda División Profesional: días, horarios y canchas de las semifinales por el tercer ascenso

La actividad comenzará el domingo 15 de noviembre con el enfrentamiento entre Fénix y Atenas de San Carlos, desde las 16:30 horas en el Parque Capurro.

Ese mismo día, a partir de las 19:30, Oriental de La Paz recibirá a Colón en el Parque Palermo, completando la primera jornada de las semifinales.

Partidos de ida – Domingo 15 de noviembre

Fénix vs. Atenas

Hora: 16:30

Estadio: Parque Capurro.

Oriental vs. Colón

Hora: 19:30

Estadio: Parque Palermo.

Partidos de vuelta – Miércoles 18 de noviembre

Atenas vs. Fénix

Hora: 16:30

Estadio: Atenas de San Carlos.

Colón vs. Oriental

Hora: 19:30

Estadio: Parque Palermo.

De esta manera, los cuatro equipos conocerán el miércoles a los dos finalistas que continuarán en carrera por el ascenso.