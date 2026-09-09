Sanción a Peñarol: por qué se le quitó un punto y diferencias con el fallo a Nacional en el clásico de la bengala

La sanción en contra de Peñarol por parte de la Comisión Disciplinaria (CD) de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) trajo tela para cortar. Dirigentes aurinegros se manifestaron en contra, calificando de "tendencioso" el fallo luego de que el club recibiera la quita de un punto luego de los incidentes tras el clásico en el Campeón del Siglo. Pero, ¿en qué se ampara la sanción? ¿Qué diferencias hubo con el clásico de la bengala náutica por el que fue sancionado Nacional?

El organismo de la AUF aplicó el artículo 5.9.1 del Código Disciplinario. Este establece que "cuando los hechos fueren manifiestamente graves y no respondieren a actitudes individuales, sino de origen indiscutiblemente colectivo, podrá aplicarse penas de quita de puntos al club o clubes responsables".

Si bien uno de los puntos a tener en cuenta era que el hecho se había producido una vez terminado el partido, el inciso contempla a los "partidos concluidos". A su vez este establece una única pena —respecto a sanciones de puntos—, por la cual fue sancionado Peñarol, luego de que la CD entendiera que hay responsabilidad objetiva del Mirasol: "El club responsable perderá un punto en el mismo torneo cualquiera fuere la división".

Por su parte, en aquella final del Torneo Intermedio en la que Nacional fue sancionado con la quita de tres puntos, se lo castigó por el artículo 5.10. el cual dice que "cuando sucedan incidentes colectivos de inusitada gravedad, de los que se deriven lesiones graves o muerte de alguna persona, promovidos por la parcialidad de un Club, o de ambos, el o los clubes responsables serán castigados con la pena de quita de tres a 12 puntos".

La bancada de prensa del Estadio Centenario tras la bengala que cayó en el clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Estefanía Leal.

La CD se amparó en aquella ocasión en que se produjo una "gravísima lesión al funcionario policial", por lo que al entender además que el hecho fue colectivo y que existió responsabilidad objetiva por parte del club, al tricolor se le aplicó la sanción mínima de puntos.