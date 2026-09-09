Peñarol: qué partidos debe jugar afuera del Campeón del Siglo, qué pasa cuando sea visitante y la Copa Uruguay

Cayó como un baldazo de agua fría la sanción que recibió Peñarol desde la Comisión Disciplinara de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras los incidentes que se registraron en el clásico del domingo 30 de agosto en la Tribuna Cataldi en el Campeón del Siglo (CDS). Además de la quinta de un punto y una multa de 150 UR (equivalente a 7.000 dólares), el Mirasol deberá disputar cuatro partidos como local fuera de su estadio y sin su público.

Eso implica que el conjunto Carbonero jugará sus siguientes cuatro partidos por el Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 fuera de su escenario y sin sus hinchas. Esos serán el del próximo domingo ante Albion, la octava fecha contra Boston River, la décima jornada ante Progreso y el último será en la fecha 13 ante Wanderers.

A partir de ese momento, Peñarol habrá cumplido la totalidad de la sanción que le aplicó la Comisión Disciplinaria de la AUF y todavía contará con un partido de local: será en la última fecha del Torneo Clausura contra Cerro Largo.

Pues ante el conjunto Arachán Peñarol podrá volver a oficiar de local en el CDS y, además, podrán ir sus hinchas a lo que será la última fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguay.

Por lo tanto, si Peñarol llega a acceder a una definición por el título y es necesario jugar dos partidos (local y visitante) podrá usar sin problemas su escenario.

El tema en los partidos como visitante para los hinchas

Los hinchas de Peñarol en el Parque Viera durante el partido ante Defensor Sporting por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

En lo que resta del Torneo Clausura el Mirasol tiene cinco cotejos como visitante y aquí surge una duda: ¿pueden ir los hinchas Carboneros a ver al elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre en condición de visitante?

Los encuentros que tiene que jugar de visitante Peñarol son los siguientes: la séptima fecha del Torneo Clausura ante Cerro en el Luis Tróccoli, la novena contra Racing en el Estadio Centenario, la 11 contra Liverpool en el Parque Viera, la 12 frente a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas y la 14 contra Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini.

Ovación contactó fuentes de Peñarol y de la AUF por este tema de si los hinchas aurinegros pueden ir a los duelos de visitante y la respuesta fue que sí. Es por esto que los parciales Mirasoles estarán en condiciones de ir a esos partidos por el último certamen de la temporada.

Qué pasa en la Copa AUF Uruguay

Además del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026, Peñarol también participa de la Copa AUF Uruguay en la que forma parte del Grupo 1 junto a Montevideo City Torque, Atenas de San Carlos y Danubio.

Desde la AUF y Peñarol le indicaron a Ovación que la sanción que se le aplicó al club Carbonero es pura y exclusivamente para la Liga AUF Uruguaya y no para la Copa AUF Uruguay. Al elenco que dirige técnicamente la Fiera le queda un duelo por la primera fase del certamen y será en Jardines del Hipódromo ante la Franja.

En la siguiente instancia, el Mirasol se medirá en una ronda a un partido definitorio con un rival ya sea de Primera o Segunda División Profesional. Eso se resolverá mediante un sorteo y también por el azar se definirá si será local o visitante.

De avanzar la siguiente fase, Peñarol podría medirse ante un rival amateur (ya sea de la C, la D o la Organización del Fútbol del Interior) y si le toca uno de ese tipo, obligatoriamente será visitante. Por lo que podría estirarse aún más su vuelta al Campeón del Siglo con sus hinchas.