“Tendencioso es poco” y “una mancha más de esta AUF”: dirigentes de Peñarol luego de la sanción por el clásico

Diez días después del clásico entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo por el Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, que terminó con victoria tricolor e incidentes entre hinchas aurinegros y la policía, se confirmó la sanción que recibió el club Mirasol de cara al final de la temporada. Las penas no cayeron bien en el Manya y varios de sus dirigentes se manifestaron. “Un fallo desproporcionado, injusto y abusivo”, expresó Gonzalo Moratorio.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer este miércoles su fallo en relación a los incidentes que acontecieron el pasado 30 de agosto una vez finalizado el partido entre Peñarol y Nacional, que solo contó con publicó aurinegro (local).

La sanción incluye la quita de un punto (que se aplicará al Clausura y a la tabla Anual), cuatro partidos sin público y sin poder jugar en el Campeón del Siglo y 150 Unidades Reajustables (UR), que equivalen a $288.516 pesos uruguayos.

Los partidos sin público aplican a los hinchas de Peñarol para el Torneo Clausura y la Mesa Ejecutiva de AUF tiene la potestad de habilitar a que puedan concurrir los simpatizantes de los clubes visitantes ante Peñarol.

El informe de seguridad de AUF y el del Ministerio del Interior fueron determinantes asó como también otras pruebas que, según la Comisión Disciplinaria, constataron la responsabilidad de Peñarol en los incidentes. "Mi intención nunca fue hacer algo vinculado a la investigación, mi intención es mostrar el color, las tradiciones, cómo viven los hinchas un clásico”, expresó la periodista argentina Sofía Martínez, que publicó un material audiovisual del último clásico que se incluyó en la causa.

En relación al fallo, desde Peñarol le transmitieron a Ovación que “es una locura” y Gonzalo Moratorio, uno de sus directivos, publicó un mensaje en sus redes sociales en la misma sintonía. Apuntó contra Ignacio Alonso, presidente de AUF.

“Un fallo desproporcionado, injusto y abusivo en un partido que no tuvo inconvenientes ni heridos graves y que no fueron dentro del recinto. El tribunal contaminado no respeta jurisprudencia anterior perjudicando una vez más a Peñarol. Una nueva mancha a esta AUF de Alonso y compañía”, escribió Moratorio.

Un fallo desproporcionado, injusto y abusivo en un partido q no tuvo inconvenientes ni heridos graves y que no fueron dentro del recinto. El tribunal contaminado no respeta jurisprudencia anterior perjudicando una vez más a Peñarol. Una nueva mancha a esta AUF de Alonso y cía… — Gonzalo Moratorio (@Gonzam79) September 9, 2026

Por su parte Jorge Nirenberg, secretario general del club se manifestó a través de un estado de WhatsApp: “Tendencioso es poco. No les da vergüenza de lo impunes que son”; “Se lo vamos a ganar en la cancha” y “Lo volviste a demostrar… a vos te vieron llorando por los puntos en la AUF”.