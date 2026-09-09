Tras la quita de un punto de sanción a Peñarol, así quedaron las tablas del Torneo Clausura y la Anual

Este miércoles se dio a conocer el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los incidentes ocurrido el domingo 30 de agosto en el clásico entre Peñarol y Nacional en la Tribuna Cataldi en el Estadio Campeón del Siglo. Una de las sanciones que sufrió el Mirasol fue la quita de un punto y eso cambia la situación de las tablas del Torneo Clausura y, sobre todo, la Anual.

Esa quita de un punto se le aplicara al conjunto que dirige técnicamente Diego Aguirre en la tabla del último certamen de la temporada y en la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026. Es por esto que Peñarol pasara a estar en la posición número 11 del Torneo Clausura con seis unidades, a ocho del líder del certamen, Liverpool.

Efectivos policiales tras incidentes en las afueras de la Tribuna Cataldi. Foto: Ignacio Sánchez.

Por esto, el Carbonero también deja la punta de la acumulada —elemento muy importante a la hora de definir el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2026—, ya que pasa a tener 49 unidades y se da un triple empate con Racing y Deportivo Maldonado.

Cabe recordar que el elenco que encabeza la Fiera tiene un partido menos porque aún no disputó el duelo pendiente frente a Montevideo City Torque. El Ciudadano y el Carbonero no llegaron a enfrentarse por la primera fecha del Torneo Clausura debido a las fallas que se dieron en la red lumínica del Estadio Charrúa.

A raíz del inicio de la Copa AUF Uruguay 2026 y la participación del Ciudadano en la Copa Sudamericana es que aún no se pudo disputar ese choque. Finalmente tiene fecha estipulada: será el miércoles 30 de setiembre en el Estadio Centenario.

No fue la única sanción que recibió el conjunto Mirasol porque la Comisión Disciplinaria también le aplicó cuatro partidos sin poder jugar en el Campeón del Siglo y sin público, y 150 UR de multa económica, lo que equivale a unos 7.000 dólares.

Así se jugará la sexta fecha del Torneo Clausura:

SÁBADO 12 DE SETIEMBRE

Racing vs. Boston River

Parque Roberto

13:00

Wanderers vs. Nacional

Parque Viera

16:30

Cerro Largo vs. Central Español

Estadio Ubilla

19:30

DOMINGO 13 DE SETIEMBRE

Progreso vs. Cerro

Parque Paladino

10:00

Juventud vs. Danubio

Parque Artigas

13:00

Peñarol vs. Albion

Campeón del Siglo

16:30

Defensor Sporting vs. Deportivo Maldonado

Luis Franzini

19:30

LUNES 14 DE SETIEMBRE

Montevideo City Torque vs. Liverpool

Estadio Charrúa

19:00