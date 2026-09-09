“Mi intención nunca fue esa", dijo Sofía Martínez tras inclusión de sus videos en investigación contra Peñarol

Sofía Martínez se pronunció por primera vez tras la inclusión de sus videos en investigación contra Peñarol y envió un mensaje a los hinchas explicando que este no era el fin de su visita al clásico ante Nacional.

“Mi intención nunca fue esa", expresó la periodista argentina luego de que sus videosvlogs en el Campeón del Siglo fueran utilizados como parte de la investigación de la Justicia uruguaya.

sobre lo que pasó en Uruguay en la cancha de Peñarol pic.twitter.com/q3ClWnCSwF — Sofi Martinez (@SofiMMartinez) September 9, 2026

Los incidentes que se dieron el domingo entre hinchas de Peñarol y la Policía tras el clásico que el Mirasol perdió 1-0 con Nacional en el Estadio Campeón del Siglo siguen siendo investigados ya que le provocarán a la institución aurinegra sanciones que aún no se han dado a conocer.

Las fuertes declaraciones de Evaristo González y el video de la periodista fueron incluidos en el documento que la Asociación Uruguaya de Fútbol le entregó a la Dirección General de Seguridad en el Deporte el pasado jueves.

Parte del material incluye un informe de Sofía Martínez, reconocida periodista argentina que viajó expresamente a Montevideo el domingo para asistir al clásico y vivir desde adentro la experiencia en la que temió por su vida según contó luego del encuentro.

"Primera vez que temo por mi vida en un clásico”, expresó Martínez en el video en el que mostró la fiesta de los hinchas en la previa y también algo de los incidentes con la Policía que se dieron tras el encuentro.

Algunas de las instancias del informe audiovisual de la periodista muestran a hinchas de Peñarol tomando alcohol en las afueras del Campeón del Siglo pero contando cómo burlan el cacheo de seguridad. “¿Esa petaca pasa?”, preguntó quien filmaba y la respuesta no demoró: “La metemos pa’ los huevos. No me quemés”.

Además, Martínez pudo conversar con otro parcial aurinegro que estaría en la lista negra y que iba a entrar al estadio a ver el encuentro. “Es algo que no se puede explicar. ¿Qué querés que te diga? Es Peñarol. Es un sentimiento que no se puede explicar. Ahora, lastimosamente estoy en la lista negra por alcoholemia (risas). La primera vez tuve un altercado con un seguridad de Peñarol. Me duele entrar como un ladrón a mi cancha”, dijo el parcial que tenía todo pronto para ingresar al Campeón del Siglo a pesar de estar inhabilitado para hacerlo.