Ruglio explicó los motivos por los que no se presenta en las elecciones de Peñarol: "Necesito parar un tiempo"

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, dio este viernes los motivos por los que no decidió presentarse a las elecciones que tendrá el aurinegro el próximo 12 de diciembre. En una extensa carta divulgada a través de su estado de WhatsApp inició: "Gracias a todos por los mensajes recibidos en estas horas. Con el correr de los días los iré respondiendo, uno por uno. Estoy en paz y tranquilo con la decisión que tomé de no participar como candidato en las próximas elecciones de Peñarol".

Y agregó: "Durante más de un año medité sobre mi futuro, ha sido un proceso largo, pero doy este paso con seguridad y convicción. Al igual que muchos peñarolenses, mi camino comenzó yendo a la cancha, allá por 1990, y en 2005 me acerqué a la política del club, lo que significa que hace ya 22 años que mis días están dedicados a Peñarol".

En este sentido dio detalles de lo que viene siendo su experiencia como presidente durante su tiempo de gestión: "Fueron seis años al frente de la institución. Seis años de desafíos, de decisiones, de alegrías, de momentos difíciles y, por encima de todo, de un compromiso inmenso por el club que amo. Me siento profundamente orgulloso de lo que vivimos y agradecido a la vida por haberme regalado una oportunidad que fue mucho más linda, intensa y emocionante de lo que alguna vez pude soñar".

"Ser presidente de Peñarol es un privilegio extraordinario, pero también una responsabilidad que exige entrega absoluta. Hace tiempo comprendí que para estar al frente de una institución de esta dimensión hay que estar dispuesto a dedicarle el cien por ciento de las energías, todos los días. Siento que hoy ya no tengo la misma fuerza que tuve durante estos años para asumir ese compromiso como creo que Peñarol lo merece", profundizó.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

Sobre el final de la carta se refiere a los desafíos deportivos que se trazan en el cierre del año: "Hoy seguiré dando lo mejor de mí, hasta el último día, poniendo todas mis fuerzas al servicio del club en la búsqueda de nuestro objetivo principal, que es cerrar el año con Peñarol campeón. Llega el momento en que mi familia, mis amigos y, principalmente yo, necesitamos parar un tiempo y volver a disfrutar de Peñarol como un hincha más".

A modo de cierre acotó: "Peñarol fue, es y será una parte fundamental de mi vida. Alejarme de la política del club me permitirá volver a sentir estos colores como un hincha más. Gracias a todos por tanto cariño y apoyo. Presidente de Peñarol Juan Ignacio Ruglio".