Decisión tomada: Ignacio Ruglio no se presenta a las elecciones en Peñarol y su oficialismo ya tiene candidato

El sábado 12 de diciembre termina la era de Ignacio Ruglio como presidente de Peñarol luego de dos períodos y seis años al mando. Fueron varios meses de reflexión para tomar la decisión final que comunicó ayer a todos los miembros de su agrupación y posteriormente a la opinión pública.

El motivo, según Ruglio, es tomar un descanso de la exposición y responsabilidad que supone el cargo para disfrutar más tiempo de la tranquilidad de su familia. No obstante, sus opositores en la campaña política aseguran que “no le dan los números” porque especuló demasiado con los resultados deportivos que finalmente no lo acompañaron.

Pese a que el equipo sigue líder de la Anual y tiene chances reales de ser campeón uruguayo, durante el año reinó la inestabilidad y de hecho ahora trabaja para superar una crisis que lo mantiene alejado del triunfo desde hace cinco partidos, cuando quedan dos para terminar la temporada más las hipotéticas finales, si abrocha la Anual.

El presidente no es el único que da un paso al costado, sino que los otros tres referentes de Sentimiento 1891 también se alejan momentáneamente de la vida política del club: el vice y tesorero Eduardo Zaidensztat, y los consejeros Jorge Niremberg y Álvaro Queijo. Sin embargo, mucha gente de la agrupación seguirá trabajando en el club y ahora brindando apoyo a la fórmula del oficialismo, que también involucra a otras tres agrupaciones.

Eduardo Zaidensztat, Alejo Cruz, Brayan Cortés, Ignacio Ruglio y Marcelo Solomita. Foto: Leonardo Mainé | El País

Por un lado está Pro Peñarol (lista 5), que lidera Marcelo Solomita y es el nombre elegido para encabezar la corriente oficialista de cara a los comicios del mes que viene. También está Triunfo Aurinegro, que lidera Julio Trostchansky, actual delegado y socio estratégico de Ruglio a lo largo de prácticamente toda su presidencia. Y también Compromiso y Acción Peñarolense, que lidera Gastón Diz.

La incertidumbre que generó Ruglio alrededor de su postulación implicó cierta fragmentación del bloque oficialista, ya que muchos entendieron que especuló con sacar rédito político con resultados que no se dieron. Por ejemplo, en los últimos días se alejó el sector Viví Peñarol de Alejandro González, quien ya confirmó su alianza con Santiago Sánchez y juntos conforman una de las fórmulas confirmadas.

La pérdida de algunos aliados más la temporada inconsistente del equipo plantean hoy un panorama incierto para el oficialismo, que deberá salir a hacer campaña inmediatamente porque, sin su principal exponente, ya no parten como favoritos.

Ignacio Ruglio asumió la presidencia en diciembre 2020, superando en aquellas elecciones con el 34% de los votos al 31% de Juan Pedro Damiani. Y fue reelecto en 2023 con un sufragio récord de 5710 votos (43,78%), sobre un 38,53% de Evaristo González. Hasta ahora, fue dos veces campeón uruguayo en 2021 con Mauricio Larriera y en 2024 con el campeonato récord que lideró Diego Aguirre, en cinco culminados más el Clausura 2020 que se jugó íntegro en 2021. Se despedirá con dos o tres de 6,5.

"Volver a ser un hincha más"

Luego de dar a conocer la noticia, el titular mirasol publicó una foto suya de niño vestido de amarillo y negro a su estado de WhatsApp, y escribió: "Volver a ser un hincha más. Alcancé muchísimo más de lo que pude haber soñado alguna vez. Gracias Peñarol. Siempre Peñarol y corran perros".

El estado de WhatsApp de Ruglio.

Acto seguido publicó una foto con su pareja y le dedicó: "En el acierto y en el error, en las muy malas, las más o menos y las muy buenas, gracias! Sostuviste una familia en pié, nuestras empresas armadas e intentaste que todo estuviese en orden mientras yo jugaba a cumplir mi sueño 24/7 los 365 del año. Se que no fue fácil para vos. Por siempre agradecido sea lo que sea que depare el futuro. Gracias".

El estado de WhatsApp de Ruglio.

Quién es Marcelo Solomita, el candidato del oficialismo

Marcelo Solomita es uno de los líderes de la lista 5 "Pro Peñarol". Es contador público, socio desde los seis años y se vinculó a Peñarol en 2017 mediante el fútbol sala, comisión de la que fue tesorero por tres años y luego presidió los siguientes seis: entre 2020 y 2025. En esa gestión, el principal logro que destaca es haber “marcado hegemonía a nivel local”, habiendo sido siete veces campeón uruguayo de forma consecutiva en los últimos siete años.

Pero “el broche de oro” es haber conquistado la Copa Libertadores de Futsal 2025 que obtuvo el Carbonero, luego de derrotar en la final 3-1 a Magnus Futsal de Brasil y romper con una hegemonía brasileña de tres años. También clasificó a la final por la Copa Intercontinental de Futsal, que tiempo después perdió de visitante frente al Mallorca Palma Futsal.

Marcelo Solomita, consejero de Peñarol, en Bogotá. Foto: Enrique Arrillaga.

Desde entonces pasó a vincularse directamente con el fútbol a pedido expreso del presidente Ruglio, que vio en él un perfil trabajador que quería tener más cerca. Solomita integró en este 2026 la comisión de pases y contrataciones, y también la comisión de fútbol. Pasó a ocupar un cargo estable en el Consejo Directivo y participó en gestiones importantes a lo largo de la temporada.

Por ejemplo, viajó por su cuenta y en representación de Peñarol a España para acompañar las cirugías que se realizaron Nahuel Herrera y Leo Fernández. También formó parte de la negociación por la compra de la ficha de Matías Arezo, entre otros futbolistas que se incorporaron al equipo.

En 2026 Ruglio le dio la confianza para trabajar en la comisión de fútbol, su gran desvelo. “De Nacho destaco su apertura, dedicación y honestidad. Y de su gestión el orden económico y crecimiento de infraestructura”, señaló en diálogo con Ovación. También que “ser candidato a Peñarol significa un orgullo muy grande”.

“Para mí es el segundo cargo más importante de este país, y que haya otros grupos de peñarolenses que apoyen mi candidatura me genera gran emoción”, agregó. También que su estilo de conducción es más horizontal que el de Ruglio: “Mi perfil es ser más conciliador”.