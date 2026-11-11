El factor Jorge Barrera en las elecciones de Peñarol y su silencio ante las propuestas de Damiani y Ruglio

Pese a ser el dirigente que mayor simpatía genera entre los socios aurinegros, según la mayoría de las encuestas que lo incluyeron como opción, Jorge Barrera tomó hace tiempo la decisión de no presentarse como candidato a presidente en las elecciones en Peñarol del próximo 12 de diciembre. Sin embargo, y a pesar de su silencio casi absoluto acerca de todo lo que respecta a la campaña electoral, su nombre sigue arriba de la mesa por medio de los demás candidatos.

En medio de las reiteradas menciones a su figura durante la campaña electoral —de Damiani, Ruglio, Evaristo, Freddy García— Barrera resolvió tomar distancia del proceso y desvincularse por completo, incluso del equipo de la lista 10, que encabezan Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal.

Fue desde la propia fórmula que compartieron un comunicado para expresar su rechazo a las declaraciones públicas de Alfredo "Freddy" García (candidato por la lista 1414), quien “amenaza con divulgar presuntos audios y conversaciones privadas” de Damiani que involucran a Barrera. “El Dr. Barrera ha decidido tomar distancia de esta campaña, algo que comprendemos y lamentamos profundamente”, explicaron.

Pero el meollo del asunto no se limita al excentrismo de García, porque es el propio Damiani quien desde agosto insinúa con el respaldo de Barrera hacia su candidatura, mientras que el abogado nunca se pronunció públicamente ni marcó una postura concreta en las elecciones. También es cierto que la campaña estuvo marcada hasta ayer por la incertidumbre que generó Ruglio, en base a su dilatada decisión de finalmente no postularse.

Pero Damiani no fue el único. García también acusó a Barrera meses atrás por un supuesto “pacto con Ruglio” para no hacer un revisionismo económico si asumía como presidente. Evaristo González, secretario general de su presidencia entre 2017 y 2020, declaró más de una vez que se postuló cuando Barrera le confirmó que no sería candidato, porque no lo representa el estilo de gestión presidencialista que ejercen Ruglio y Damiani. Carlos Lazzarino, que abandonó el barco antes de zarpar, resaltó su liderazgo y admitió lo mismo. Incluso Ruglio alborotó el avispero la semana pasada al ofrecerle liderar el bloque oficialista y prácticamente cederle su candidatura.

Jorge Barrera, Ignacio Ruglio y Juan Pedro Damiani en el viaje de Peñarol a Río de Janeiro. Foto: Captura.

Según le contó el titular mirasol a Ovación, se lo propuso personalmente y “a través de Sergio Perrone y otros amigos en común”, quienes lo llamaron para convencerlo de aceptar. Solo unos días después de que Ovación informara que Barrera sería “el canciller” de Peñarol en otro hipotético gobierno de Damiani, según habían afirmado del núcleo de la lista 10.

Pero Barrera mantiene la cautela. No estará mañana en el lanzamiento de la fórmula Damiani-Ruibal y se va de viaje por 10 días al exterior. No se involucra políticamente con ningún candidato ni con el club más allá de lo deportivo.

Tampoco intercede en la postura del sector Siempre Peñarol (lista 9), que fundó para asumir la presidencia en 2017, quienes defienden el espíritu colegialista que rige en los estatutos de Peñarol y no se sienten del todo representados por las administraciones presidencialistas tanto de Ruglio como de Damiani.