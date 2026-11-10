Conclusiones de la concentración de Peñarol en Solanas y el equipo que perfila Diego Aguirre para la recta final

Peñarol ya está de regreso en Los Aromos después de una semana intensa y “muy fructífera” en Maldonado, según señalaron a Ovación desde el club. La “mini pretemporada” de cuatro días que realizó el plantel de Diego Aguirre en el Complejo Solanas Punta del Este, entre el martes y el sábado de la semana pasada, tuvo como objetivos cambiar de aire, fortalecer la convivencia y “hacer grupo”. En otras palabras: alejarse por unos días del ruido exterior, mediático y político, para trabajar en busca de una salida a la crisis deportiva que atraviesa desde hace varios partidos.

Aunque el cuerpo técnico mantuvo un marcado hermetismo sobre los trabajos tácticos y la conformación de los equipos, Ovación pudo saber que Aguirre ensayó con Matías Arezo y Abel Hernández compartiendo la delantera en más de una oportunidad. La posibilidad de jugar con doble nueve aparece como una de las alternativas que el entrenador maneja para los dos partidos que le quedan al aurinegro en el Clausura.

También tomó fuerza la línea de cuatro defensores, una disposición que el equipo utilizó durante los entrenamientos en Maldonado y que parece haberse consolidado después de que el DT descartara la línea de tres hace dos fechas.

La apuesta por dos centrodelanteros implicaría mover a Leonel Jaime hacia una de las bandas, posiblemente la izquierda, ya que la derecha suele ser lógicamente de Javier Cabrera por su pierna hábil. De esa manera, Peñarol podría volver al viejo confiable 4-4-2, con una propuesta más ofensiva y la intención de asumir el protagonismo desde el comienzo. Aunque Jaime perdería cierta libertad al recostarse sobre un costado, también podría encontrar espacios para explotar el uno contra uno frente al marcador de punta rival.

Eduardo Darias abraza a Leonel Jaime cuando salieron del partido entre Peñarol y Cerro Largo. Foto: Leonardo Mainé.

El funcionamiento del mediocampo será otro aspecto determinante. Con dos futbolistas en el doble cinco, uno deberá asumir más responsabilidad en la distribución, y el otro comprometerse con el despliegue para adelantarse por el carril central y conectar con los delanteros. Frente a Defensor Sporting, los candidatos a ocupar esos lugares son Eduardo Darias y Nicolás Fernández, teniendo en cuenta que Eric Remedi está suspendido por acumular cinco tarjetas amarillas.

También está suspendido por cinco amonestaciones el arquero Washington Aguerre: atajará Sebastián Britos frente al violeta del Parque Rodó.

En la defensa también hay algunas señales. La dupla de Nahuel Herrera y Lucas Ferreira toma fuerza para la zaga, mientras que el juvenil Ignacio Alegre parece haberse ganado el puesto de lateral derecho. Para cubrir el otro costado Aguirre confía en su capitán, Maxi Olivera.

Matías Areazo y Lucas Ferreira en el cruce ante Montevideo City Torque. Foto: Estefanía Leal.

La necesidad de encontrar respuestas futbolísticas tiene un contexto claro. Si bien los aurinegros se mantienen en la cima de la Tabla Anual, con dos puntos de ventaja sobre su escolta, Deportivo Maldonado, y seis unidades todavía en disputa, acumulan cuatro fechas sin ganar por el Torneo Clausura y cinco partidos sin victorias si se cuenta la eliminación ante Torque por la Copa AUF Uruguay.

A los resultados adversos se suma un rendimiento que está lejos de convencer: al equipo le ha costado generar circuitos de juego en el último tercio de la cancha y, cuando consigue hacerlo, falla en el último pase o en la definición. Un dato que refleja esa dificultad es la producción de sus principales goleadores: Arezo convirtió cinco goles y Abel Hernández apenas dos en las 13 fechas que van del último torneo corto de la temporada.

Sin embargo, Peñarol todavía depende de sí mismo para terminar el año con una vuelta olímpica. Aunque quedó relegado en la pelea por el Clausura, si asegura la Tabla Anual tendrá un lugar en las finales del Campeonato Uruguayo y esperará por el rival que surja entre Racing, campeón del Apertura, y quien salga campeón del Clausura.

El margen de error es mínimo: deberá vencer a Defensor Sporting el próximo domingo en el Franzini (20:00 horas) y luego a Cerro Largo en el Campeón del Siglo, por la última fecha. Con ese objetivo, Aguirre aprovechó la estadía en Maldonado para trabajar en un equipo que necesita recuperar su mejor versión en el momento decisivo de la temporada. Es tiempo de sacar la chapa de cuadro grande para revertir la situación crítica del último mes, y conseguir el objetivo principal luego de un año con muchos altibajos.