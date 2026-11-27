A 15 días de las elecciones en Peñarol los candidatos siguen dando a conocer a sus posibles equipos de trabajo en caso de imponerse en los comicios a desarrollarse el próximo sábado 12 de diciembre. Freddy García, quien encabeza la Lista 1414, está acompañado por Federico Gedanke, su candidato a vicepresidente.

Gedanke es empresario y socio de Peñarol desde que nació. Lleva 43 años como socio, al igual que sus hermanos, y cuenta que fue su padre quien le transmitió la pasión por el club. “En casa no había opción”, recuerda con humor. Cuando le preguntan por su mejor recuerdo, le cuesta elegir un título: también se acuerda de las derrotas y de cómo Peñarol supo levantarse en los momentos difíciles.

Es hijo de Gervasio Gedanke, quien fue durante varios años consejero e incluso secretario general de Peñarol durante el mandato de Juan Pedro Damiani.

Gedanke dice que al principio conocía a Freddy García por lo que veía en redes. Su impresión cambió cuando se reunió con él y conoció el proyecto y el equipo que ya estaba trabajando. Esa conversación, cuenta, lo convenció de acompañarlo como candidato a vicepresidente por la Lista 1414.

“Lo que nos une es eso, el amor por Peñarol y la forma en que queremos conducirlo. Muy diferente a lo que han sido estos años y una renovación total en sus dirigentes”

“El rol de un vicepresidente ideal es apoyar al presidente, pero no decirle todo que sí”, afirma.

Gedanke dice que su aporte será acercar posiciones, escuchar a los consejeros y poner su punto de vista sobre la mesa cuando haya diferencias. También quiere que el socio vuelva a sentirse representado por la directiva.

Entre las primeras medidas, plantea auditar las cuentas para conocer en qué condiciones reciben el club.

Cuando se imagina al final de un eventual mandato, habla de dejar un Peñarol con logros deportivos, más ordenado institucionalmente y con mejores vínculos con los organismos del fútbol.