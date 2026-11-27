A dos semanas de las elecciones de Peñarol (12 de diciembre), los candidatos a la presidencia que pondrán fin al mandato de seis años de Ignacio Ruglio se encuentran en el clímax de la campaña, yendo a varios programas y dando entrevistas. En una de ellas, Juan Pedro Damiani, que busca regresar a ser presidente aurinegro, dejó una frase que repercutió en redes sociales sobre el estado físico de los futbolistas del club.

El candidato a la presidencia por la Lista 10 junto a Alejandro Ruibal brindó una extensa entrevista de poco más de un a hora en el programa partidario Padre y Decano, y a raíz de una pregunta en el chat, en la que un hincha consultó si permitiría jugadores subidos de peso, expresó: "Alguien me dijo, extraoficialmente, que (Germán) Pezzella se asombró de lo gordos que estaban los jugadores de Peñarol".

Germán Pezzella abraza a Leonel Jaime. Foto: Estefanía Leal.

Aunque no dijo quién, Damiani fue enfático con que lo que le trasladaron de cómo habría visto el campeón del Mundial 2022 con la selección de Argentina el estado de los futbolistas cuando llegó libre tras rescindir con River Plate y firmó con Peñarol el 31 de agosto de 2026.

"Si salís de noche, una suspensión, y después arreglás con tu mujer", dijo el empresario y fue a más con las posibles sanciones que, a su parecer, deberían recibir quienes no cumplen con los estándares.

Un entrenador uruguayo y un exfutbolista

Juan Pedro Damiani , candidato a la presidencia por la Lista 10 junto a Alejandro Ruibal, continúa afinando su equipo en lo que a la estructura deportiva respecta para implementar su plan de trabajo si resulta ganador. Según lo informado por Ovación el lunes, la fórmula apunta a un entrenador uruguayo, pero también ya conversó con un futbolista de la selección de Uruguay como Nicolás de la Cruz, quien milita en Flamengo de Brasil.

A falta de dos semanas para las elecciones, Damiani continúa trabajando junto a su equipo y más allá de que en las últimas horas Alejandro Ruibal dio a conocer que el “Cebolla” Cristian Rodríguez será “asesor deportivo honorario” en temas deportivos si gana las elecciones , la fórmula tiene claras sus prioridades: "Hay que tener todo pronto para comenzar a trabajar el mismo 13 de diciembre pero, a la vez, hay que tener muy claro que la prioridad ahora es no distorsionar el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores que van a disputar las finales del Campeonato Uruguayo".

En PadreyDecano Damiani también se refirió a que Marcelo Rodríguez debe seguir en el área deportivo pero como "principal", teniendo en cuenta de que hasta ahora Diego Aguirre tenía mucho peso a la hora de tomar estas decisiones.