Hoy se termina el lapso para registrar los comités que participarán en las elecciones en Peñarol del sábado 12 de diciembre. Pero la fecha clave es el próximo miércoles 2 de diciembre, cuando falten exactamente 10 días para los comicios: hasta entonces hay tiempo para presentar las hojas de votación con los candidatos. Es decir que allí se termina el plazo oficial para estrechar alianzas electorales, más allá de que -a no ser por un par de interrogantes- ya está todo el pescado vendido.

Con la fórmula que encabezan Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal al frente de prácticamente todas las encuestas y por un margen considerable, las miradas apuntan hacia el bloque oficialista que hoy luce dividido y algo disminuido.

Por un lado está la fórmula que encabezan Marcelo Solomita (lista 5, Pro Peñarol) y Julio Trostchansky (lista 1949, Triunfo Aurinegro), que finalmente representarán al comité Sentimiento 1891 que es la lista (1891) de Ignacio Ruglio.

Según supo Ovación por fuentes del sector, decidieron presentarse con ese lema común porque “tiene la estructura armada, también el récord de votación en 2023 (5.710 votos)” y porque fueron los últimos en arrancar la campaña electoral y es difícil para cualquiera de las otras cuatro agrupaciones del oficialismo definir e implementar una estrategia, plan de acción y todo lo que requiere un proceso de este estilo en poco más de un mes.

Ignacio Ruglio, Matías Arezo y Marcelo Solomita de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé

En ese bloque oficialista, que sobre todo cuenta con el apoyo del núcleo más fiel del Ruglismo porque es el candidato impulsado por el actual presidente, engloba a las listas 1891, 5, 1949 y también a Compromiso y Acción Peñarolense de Zelmar Dufrechou, y Fuerza Peñarol (lista 2) de Patricia López.

Quienes se abrieron del bloque hace ya varias semanas fueron los representantes de Viví Peñarol (lista 53), que encabeza el actual consejero Alejandro González, para adherirse a la fórmula del presidente de la comisión de básquetbol Santiago Sánchez, líder de la lista 6 (Origen Peñarolense).

Una vez que Ruglio confirmó que no irá por una segunda reelección y tercer ciclo al frente del club, reconoció públicamente en varias oportunidades que le gustaría que los dos movimientos “se junten y se dejen de pavadas”. Según trasmitieron a Ovación, hubo más “gente influyente” que les sugirieron lo mismo porque es la única forma de competir con Damiani.

Alejandro González, consejero de Peñarol. Foto: Archivo El País.

Desde el sector de Solomita reconocen que hoy Damiani lidera con ventaja, pero también aseguran que si el equipo de Diego Aguirre gana las finales y es campeón uruguayo, una alianza entre estos dos sectores podría pisarle los talones al expresidente porque “hace tiempo está estancado” en intención de voto, mientras que los demás vienen en constante ascenso. Razón por la cual ese sector es proclive a la alianza. Pero todo es hipotético, porque debería estrecharse antes de la definición del campeonato.

Por otro lado, desde el sector de González afirman que la única posibilidad funcional de aliarse “es que ellos (bloque oficialista) se integren a nosotros (fórmula Sánchez-González)”, porque Solomita nunca perdería el núcleo base del Ruglismo, pero Sánchez sí corre riesgo de perder un caudal importante de votantes “que quieren un cambio”.

Santiago Sánchez, dirigente y candidato a presidente de Peñarol en las elecciones 2026. Foto: Santiago Vanoli

Y en la misma línea, desde el sector de Santiago Sánchez trasmitieron que la posibilidad de concretar esa alianza se enfrió, con un tono casi definitivo. Porque aunque hay margen de maniobra oficialmente hasta el miércoles, la cercanía con las elecciones obliga a los equipos a trabajar en la recta final de la campaña. Más que demostrado quedó que la especulación y la incertidumbre no da buenos resultado: resta votos.

El argumento es que la fórmula Sánchez-González, por su separación a tiempo del oficialismo, ya captó socios que en 2023 votaron a Ruglio, Evaristo González y Edgardo Novick. Mientras que la fórmula Solomita-Trostchansky, de nuevo, solo estaría captando votos de Ruglio. Si Sánchez y González ponen reversa y se fusionan con el oficialismo, seguramente pierdan a los socios desencantados con la gestión que termina el 12 de diciembre. Quizás varios de los 5.710 que votaron a Ruglio y Zaidensztat tres años atrás.

La alianza que sí está a punto de concretarse es la de Sánchez y González con Edgardo Lasalvia, quien se sumaría al bloque disidente. Así las cosas, llegarían a las urnas cinco candidatos: Sánchez, Solomita, Damiani, Evaristo y Freddy García. Pablo Schiavi es probable que se integre al equipo de Damiani.