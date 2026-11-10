Qué partidos se juegan hoy, martes 10 de noviembre, por cuartos de final de Copa Uruguay y dónde verlos en vivo

La actividad por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay continúa este martes con los dos últimos encuentros. A primera hora se verán las caras Boston River frente a Montevideo City Torque, desde la hora 16:30, en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

Hace tan solo ocho días atrás que el Sastre y el Ciudadano se enfrentaron en ese mismo escenario, aunque fue por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. En esa oportunidad el equipo que dirige técnicamente Marcelo Méndez se quedó con los tres puntos al ganar, de forma agónica, por 2-1 para poder seguir en la pelea por el título que cierra la Liga AUF Uruguaya.

Gonzalo Montes en el partido entre Boston River y Montevideo City Torque. Foto: @MvdCityTorque.

El Sastre no viene teniendo una buena campaña: se encuentra en la decimotercera posición de la Tabla Anual con 37 puntos gracias a 10 victorias, siete empates y 18 derrotas. Por lo que ya sabe que por esa vía no alcanzará a clasificarse a una copa internacional.

En esa línea, el llegar a ser campeón de la Copa AUF Uruguay le dará el pasaje a la Copa Libertadores como Uruguay cuatro. Por eso Boston River buscará poder hacerse fuerte en su casa para seguir con vida en la competencia.

Montevideo City Torque, en tanto, querrá continuar en la pelea por esta competición y en la puja por el Torneo Clausura, ya que está a dos unidades del líder, Liverpool, cuando restan dos fechas para el final.

Boston River vs. Montevideo City Torque

Hora: 16:30.

Estadio: Campeones Olímpicos de Florida.

Televisa: DSports / DGO / AUF TV / Flow.

Árbitro: Daniel Rodríguez.

Asistentes: Gustavo Márquez Lisboa y Heber Godoy.

Cuarto: Ruben Umpiérrez.

VAR: Santiago Motta y Eduardo Varela.

El Negro de la Cuchilla quiere más

El encuentro que pondrá fin a los cuartos de final de esta competencia será Liverpool contra Juventud en el Parque Viera, a la hora 21:00. Similar a lo de Boston River y City Torque, el Negro de la Cuchilla y el pedrense se enfrentaron hace ocho días en el mismo escenario, pero por la fecha 13 del Torneo Clausurua.

En esa oportunidad el elenco que dirige técnicamente Jorge Fossati superó 2-0 al que comanda Sergio Blanco. Y eso llevó a que siguiera en lo más alto del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 a tan solo dos fechas para el final.

Bruno Arady en el partido entre Nacional de Florida y Juventud. Foto: @JuventudUy.

Bajo ese punto, el conjunto negriazul no quiere descuidar la Copa AUF Uruguay, mientras que el equipo del Chapa Blanco querrá aprovechar

para soñar con dar el golpe en el Prado y avanzar a las semifinales del certamen.

Liverpool vs. Juventud de Las Piedras

Hora: 21:00.

Estadio: Parque Viera.

Televisa: DSports / DGO / AUF TV / Flow.

Árbitro: Juan Cianni.

Asistentes: Nicolás Piaggio y Amador del Prado.

Cuarto: Marcio Sierra.

VAR: Yimmy Álvarez y Federico Arman.