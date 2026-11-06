"Traté de corresponder con trabajo duro": Ronald Araujo fue elegido como el mejor jugador del mes en Liverpool

Ronald Araujo sigue sumando reconocimientos en Liverpool. Esta vez, el zaguero de la selección uruguaya fue elegido por los hinchas como el mejor jugador del equipo inglés durante octubre, en la votación que el club realiza mensualmente. El riverense se impuso con claridad en la encuesta y recibió el galardón en el centro de entrenamiento AXA.

El premio reconoce un mes de protagonismo para el defensor, que fue titular en los seis encuentros disputados por Liverpool durante octubre. El equipo consiguió cinco victorias en ese período, con triunfos ante LASK, Brentford, Villarreal y Brighton, además de la clasificación frente a Chelsea por penales, tras igualar 1-1. La única derrota fue ante Manchester City.

Su aporte no se limitó a la solidez defensiva. Araujo también tuvo participación en ataque y octubre le dejó dos hitos personales: convirtió su primer gol con la camiseta de Liverpool y, algunos días después, marcó por primera vez en Anfield. Ambos tantos fueron de cabeza, en los triunfos frente a LASK y Villarreal por la Champions League.

AEROLÍNEAS RONALD ARAÚJO: el central uruguayo del Liverpool ganó en las alturas y selló su gol ante LAKS en la fecha 2 de la fase liga de la #ChampionsLeague.



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Uno de sus rendimientos más destacados llegó ante Brighton. En la victoria 2-0 en Anfield, el uruguayo sobresalió por su despliegue defensivo y protagonizó una acción que resumió su entrega: después de una barrida, despejó la pelota de cabeza desde el suelo y evitó una situación de peligro dentro del área. Su actuación le valió otro reconocimiento: fue elegido como el mejor jugador de la fecha de la Premier League, tras imponerse en la votación de los aficionados.

¡A FESTEJAR CON LOS HINCHAS, RONALD! Araújo apareció por atrás de todos y cabeceó para el gol de Liverpool ante Villarreal en el cierre del primer tiempo en Anfield.



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CIFRAS Araujo fue el jugador de Liverpool con más despejes y el segundo en posesiones ganadas, duelos aéreos ganados, bloqueos y goles.



Al recibir el premio de Liverpool, Araujo expresó su agradecimiento por el respaldo que recibió desde su llegada. “Simplemente me siento agradecido. Creo que tengo que agradecerles a todos, a los hinchas, por este premio. Estoy muy agradecido por el cariño que me han demostrado desde el primer momento en que llegué al club, y lo que haré es dar absolutamente todo por ellos”, señaló a los medios oficiales.

El defensor también destacó el recibimiento que tuvo en el vestuario y el acompañamiento que encontró para adaptarse. “Me hicieron sentir como uno de ellos y traté de corresponderles con trabajo duro, con compromiso, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido”, explicó.

Araujo agradeció especialmente a sus compañeros, al cuerpo técnico y a todos los trabajadores del club por facilitarle el proceso. Y dejó planteado el deseo que acompaña este buen momento: “Ojalá podamos ganar títulos esta temporada para darles todavía más alegría” a los hinchas.