Ronald Araujo apareció solo en el segundo palo y marcó el empate de Liverpool ante Villarreal por Champions

Liverpool perdía 2-0 ante Villarreal, pero logró igualarlo antes del final de la primera parte. Es más, en la última pelota de los primeros 45 minutos apareció Ronald Araujo para establecer el 2-2 del conjunto británico en Anfield por la tercera fecha de la Fase de liga de la Champions League.

El Submarino Amarillo, que puso como titular al uruguayo Santiago Mouriño, comenzó dando el golpe en el escenario del Liverpool. Y todo fue por un mal pase atrás de Virgil van Dijk, que aprovechó muy bien Georges Mikautadze en el minuto cuatro.

Eso no fue lo único del conjunto español en suelo inglés porque 25 minutos más tarde estiró la ventaja por medio de Sergi Cardona. No obstante, el local se despertó al descontar tras un buen cabezazo del argentino Alexis Mac Allister.

Parecía que Villarreal se iba al descanso arriba en el tanteador, pero Liverpool logró igualar las acciones. Luego de un centro cruzado, Sergi Cardona —inexplicablemente— dejó pasar la pelota y solo en el segundo palo llegó Ronald Araujo para convertir el 2-2. El oriundo de Rivera lo festejó abrazándose con los hinchas que estaban en una de las tribunas en Anfield.

¡A FESTEJAR CON LOS HINCHAS, RONALD! Araújo apareció por atrás de todos y cabeceó para el gol de Liverpool ante Villarreal en el cierre del primer tiempo en Anfield.



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Fue el segundo gol consecutivo del futbolista de la selección de Uruguay con la camiseta de Liverpool por la Champions League. De cara al segundo tiempo no salió Araujo, ya que fue sustituido por el alemán Florian Wirtz.