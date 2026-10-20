Carreño sobre el físico de Gómez: "No lo veo mal; lo que se ve, se ve. El tema es cómo se siente más cómodo Maxi"

Daniel Carreño, director técnico de Nacional, concedió este martes por la tarde una extensa entrevista en la que habló acerca de la victoria contra Deportivo Maldonado y cómo vivió la polémica que se generó sobre el final. También fue consultado por Grandes de Verdad (Carve Deportiva) acerca del estado físico actual de Maxi Gómez, una de las principales figuras del equipo, y respondió en primera instancia: "No es que lo vea mal; lo que se ve, se ve. El tema es cómo se siente más cómodo Maxi. Primero te voy a decir que Maxi estuvo 15 días parado, y que pudo trabajar poco en cancha porque estuvo molesto y pudimos trabajar poco con él. En esos días él perdió forma física. Cuando él vuelve, no podemos recuperarlo".

Y agregó: "Él vuelve y a las 24 horas dudamos en llevarlo contra Defensor y lo llevamos al banco de suplentes. Lo metimos en el segundo tiempo y dio vuelta el partido. A los 12 o 14 minutos del segundo tiempo pusimos a tres delanteros: Alejandro Martínez, Rodrigo Martínez y Maxi Gómez. Y fue el jugador del partido con dos goles; esa fue la vuelta de él, no pudimos prepararlo, así como estaba lo metimos, y a los pocos días otra vez con viaje a Cerro Largo. Llegamos y preparamos el partido con Central Español, y Maxi no se ha podido poner en forma, pero él se siente bien, de repente está jugando 70 minutos y lo hace a full ese tiempo".

Maxi Gómez celebrando uno de sus 19 goles con Nacional en lo que va de la temporada. Foto: Ignacio Sánchez.

En este sentido profundizó: "Quizá no le de para los 90; ustedes lo están viendo, y está bien, que en algunos lados puede no tener la forma deportiva, pero Maxi se siente bien, es un tipo que no rehúsa lo que tiene que hacer: trabajar para el equipo y ser el líder futbolístico. A medida que pasen los partidos, no tenemos mucho por jugar, pero creo que se va a poner mejor, sin duda. Vuelvo a repetir, no tenemos mucho tiempo para distraernos y trabajar específicamente, sino ya encarar mañana mismo el táctico con Liverpool y, si podemos ir trabajando con Maxi Gómez y con otros jugadores que están pasando por unos problemas de distinta índole, bueno, a Maxi también lo trabajamos, pero yo estoy contento, es titular y entiendo perfecto que ustedes lo vean un poco fuera de forma".

Carreño confirmó el desgarro de Alejandro Martínez "en el posterior"

En referencia a Alejandro Martínez, quien ingresó a los 78 minutos del partido ante el Depor en reemplazo de Luciano González, el técnico confirmó la entidad de su lesión: "(Lo de) Alejandro Martinez una lástima porque estaba en el aire en los últimos entrenamientos, fueron muy buenos. A los cinco minutos que entró tiró un taco contra la (tribuna) Atilio García y sintió un tirón en el posterior que se convirtió en desgarro; es una lástima porque lo veíamos muy bien, esos 14 minutos jugamos con uno menos porque no podía ni correr".