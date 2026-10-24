“¡Millón de abrazos!”: el tierno gesto de Ronald Araujo con una niña hincha del Liverpool por su festejo de gol

Ronald Araujo comenzó a afianzarse de la mejor forma con la camiseta del Liverpool: lleva disputados un total de 11 partidos donde marcó dos goles, dio una asistencia y recibió tres amarillas. Uno de sus festejos produjo que el club británico reuniera al uruguayo con una niña fanática del equipo porque quería darle “un millón de abrazos”.

El martes Liverpool, desde atrás, superó 4-3 a Villarreal por la fecha tres de la fase de liga de Champions League y Araujo fue muy importante. El uruguayo, en el minuto 45+2, anotó el gol que le dio el empate 2-2 al conjunto británico y lo celebró yendo a una de las tribunas a abrazarse con los fanáticos que estaban ahí.

“¡Qué lindo momento! ¡Qué lindo momento ese con los aficionados!”, dijo el futbolista de la selección uruguaya al ver el festejo suyo en uno video que filmó uno de los hinchas que estaba ahí y subió a la redes. “Y creo que los que grabaron este video no pudieron participar del abrazo, obviamente, porque estaban grabando”, remarcó Araujo en un video que subió Liverpool a sus redes.

A partir de esta situación, Liverpool logró hablar con la mujer que hizo ese video. “Como vamos bastante seguido a los partidos con los niños, siempre intento capturar pequeños momentos por la concientización que generan, ya que todos ellos son diabéticos tipo uno”, indicó.

“Sí, fue un momento increíble para capturar. Fue genial, ¿verdad? Y la cara de Paisley (su hija) lo dice todo. Estaba en las nubes. Justo después del partido, Paisley dijo que estaba muy decepcionada de no haber podido abrazarlo ella también”, sostuvo.

A Paisley le consultaron qué haría si pudiera conocer a Araujo, a lo que contestó: “Me quedaría sin palabras”. Eso no fue todo, porque le preguntaron si le daría un abrazo al uruguayo. “Un millón”, respondió.

Tras esa respuesta, aparece Ronald Araujo. “¡Hola! ¿Esta eres tú? (risas) ¿Un abrazo?”, dijo el defensor. A lo que cumplió y, además, les firmó camisetas a los niños.

From the Anfield crowd to a special moment at the AXA Training Centre 🙌 ❤️ pic.twitter.com/eeJ40pe76E — Liverpool FC (@LFC) October 23, 2026

Lo que se le viene a Liverpool

Liverpool ya piensa en su próximo compromiso: será este domingo ante Brighton por la octava fecha de la Premier League, a partir de la hora 11:00, en Anfield. Los Reds buscan sumar su segunda victoria en fila en el certamen más importante del fútbol inglés y justo se miden ante el conjunto que se ubica en la tercera posición.

La Premier League es liderada por Manchester City con 21 puntos, segundo se ubica Arsenal, quien también tiene 21 puntos. Pero el conjunto Ciudadano posee una mejor diferencia de gol que los Gunners.