Trancando con la cabeza: Ronald Araujo se llevó todos los aplausos al despejar una pelota en el área de Liverpool

El Liverpool de Ronald Araujo encadena cuatro victorias consecutivas, la última este domingo contra la revelación de la Premier League, el sorprendente Brighton & Hove Albion (0-3). Fue un gran partido para el central uruguayo que se llevó todos los aplausos del público al trancar una pelota con la cabeza.

Corrían 27 minutos del segundo tiempo en la octava fecha de la liga inglesa cuando el riverense agotó los recursos y despejó la pelota en el área de su equipo. Primero había intentado con las piernas y al no llegar, se tiró boca abajo para sacar el balón y salvar a su equipo.

GARRA CHARRÚA: ¡RONALD ARAÚJO DESPEJÓ CON LA CABEZA DENTRO DEL ÁREA DE LIVERPOOL ANTE BRIGHTON!



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La acción también fue muy celebrada por las redes sociales, que destacaron otras jugadas del uruguayo con acciones defensivas. Además, fue clave en la apertura del marcador con su remate al centro del área.

¡ESAS WIRTZ NO LAS PERDONA! Al atacante alemán del Liverpool le cayó servida la pelota y la mandó a guardar ante Brighton en la fecha 8 de la #PREMIERxESPN.



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My type of defender. My type of player. Ronald Araujo doesn't take any prisonerspic.twitter.com/BVBvvqivui — Goaldata - Liverpool Zone (@LiverpoolZNE) October 25, 2026

Según datos de SofaScore, en los 45 minutos disputados, Araujo tuvo un tiro al arco, logró ocho despejes y recuperó seis pelotas en 10.4 kilómetros recorridos. Además, ganó los cinco duelos que disputó.

Ronald Araujo y sus números según SofaScore.

El partido

Después de remontar al Villarreal entre semana en un apasionante duelo de Champions, solventó la visita del Brighton, tercero en la tabla, con cuatro minutos de rock & roll dignos del mejor Liverpool de Jürgen Klopp. Los goles llevaron además la marca de dos futbolistas muy criticados las dos últimas temporadas por los 275 millones de euros que costaron entre ambos. El primero lo fabricó Florian Wirtz, llegando desde atrás para rematar un balón suelto en el área.

El segundo gol llevó la firma de Alexander Isak. El sueco, cuatro minutos después del 1-0, ejerció de delantero puro. Apareció en el área en un contraataque para rematar de primeras un centro de Bradley Barcola.

Contra un Brighton que pocas veces baja los brazos, el Liverpool fue capaz de controlar el partido, minimizar las ocasiones de los de Fabian Huerzeler y dejar su puerta a cero por primera vez desde el pasado 20 de septiembre, cuando venció al Bournemouth. Tras diez goles encajados en los últimos cuatro partidos, por fin el Liverpool mantuvo su portería imbatida.

La victoria permite al Liverpool situarse cuarto, en puestos de Liga de Campeones, con quince puntos, uno menos que el Brighton. Ahora, Iraola piensa ya en la Copa de la Liga, en la que el próximo miércoles recibirá al Chelsea.

Con información de EFE.