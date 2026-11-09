Araujo "picó" el clásico con un rival argentino y confesó: "En el Mundial estaba para jugar pero el DT decide"

Ronald Araujo es uno de los 28 convocados de Uruguay que van llegando al país para comenzar a entrenar de cara a la última fecha FIFA del año. La selección viajará a Buenos Aires el jueves para enfrentar a la subcampeona del mundo el 13 de noviembre en La Bombonera (20:00) y luego se medirá ante el seleccionado dominicano en 17 en el Domingo Burgueño Miguel (20:30).

"Estoy muy contento de estar acá y por el momento en el nuevo equipo. Vengo con muchas ganas de afrontar estos partidos", expresó el central del Liverpool en su arribo al Aeropuerto de Carrasco y contó que en la gira por Asia el plantel habló de lo "importante que era volver a jugar en Uruguay".

Críticas sobre sus ausencias: "Te la tenés que bancar"

Sobre los comentarios sobre su "ausencia" en los Mundiales que recibió en los últimos años, confesó: "En la selección lo que más se me juzgaba era el no estar, porque cuando estoy adentro de la cancha saben lo que puedo dar. No lindo que digan eso pero al final te la tenés que bancar porque es así, yo quiero estar, representar a la selección, sé que cuando estoy soy importante, es normal que cuando no esté hagan comentarios".

"Es lindo cuando tenés la confianza del entrenador y se hace más fácil conectar dentro de la cancha"

Ronald Araujo en la selección uruguaya. Foto: @Uruguay

Sobre la importancia de la llegada de Diego Forlán a la selección el riverense destacó: “Nos dio confianza a todos y fue muy cercano a la hora de hablar con cada jugador. Sabe lo que puede aportar porque fue un jugador importantísimo, sabe lo que puede aportar a nosotros y sobre todo a los delanteros. Es lindo cuando tenés la confianza del entrenador y se hace más fácil conectar dentro de la cancha”.

Por qué no jugó en el Mundial: "Fue una decisión del DT"

Ronald Araujo en el Complejo Celeste en los entrenamientos de Uruguay previo al Mundial 2026. Foto: @Uruguay.

Araujo también se refirió a que podría haber jugado ante España en el último partido de fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, pero que Marcelo Bielsa decidió no ponerlo.

“Yo estaba para jugar. En el partido contra España yo estaba disponible", sorprendió al decir Ronald. Y añadió: "No pasamos la fase de grupos y otra vez me quedé sin jugar. Al final el entrenador toma las decisiones y ya está. Es normal también; yo venía de una lesión y quizás creyó que no era importante que entrara en ese partido, pero ya pasó y quedó atrás. Hay una nueva etapa, con un cambio lindo, y seguro vamos a disfrutar de la selección”.

Ante la reconsultado por si tuvo alguna explicación por parte del Loco, dijo: “Prefiero no entrar en detalles, él tomó esa decisión y respetable”, concluyó sobre este tema.

"Argentina perdió al mejor jugador del mundo"

"Todos los partidos contra Argentina son difíciles pero vamos a demostrar nuestro fútbol y seguir creciendo como selección", dijo sobre el cruce ante el seleccionado de Lionel Scaloni. Y agregó: "Al final perdió al mejor jugador del mundo (por Lionel Messi) y eso lo vamos a aprovechar pero Argentina tiene grandes jugadores, tienen jóvenes con mucha calidad, son una gran potencia".

Por último, confesó que ya hubo chicanas con su compañero del Liverpool, Alexis Mac Allister, a quien enfrentará en viernes 13 en La Bombonera. "Ya la ´picamos un poquito".