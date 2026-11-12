Peñarol entre los cuatro mejores de América: clasificó a semifinales de la Copa Libertadores de futsal femenina

Peñarol vuelve a estar entre los cuatro mejores equipos del continente. El conjunto aurinegro consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores de futsal femenina 2026, que se disputa en Buenos Aires, Argentina, y este viernes buscará dar un paso más en su objetivo de alcanzar la definición del torneo.

El equipo dirigido por Andrés Izquierdo completó una destacada fase de grupos, en la que consiguió tres victorias consecutivas que le permitieron asegurar anticipadamente su clasificación. Sin embargo, la derrota 2-0 frente a Ferro Carril Oeste de Argentina, en la última jornada, lo dejó en la segunda posición del Grupo A con nueve puntos.

Las carboneras comenzaron su participación con una victoria 3-0 frente a Víctor Muriel de Bolivia y posteriormente superaron 3-2 a Caracas de Venezuela. La clasificación quedó sellada en la tercera presentación, cuando protagonizaron una contundente goleada 9-1 sobre Mecatrónica de Perú.

En ese encuentro, Nahiara Ferrari fue la gran figura con tres goles, mientras que Catherine Crespo y Lorena Graña aportaron dos tantos cada una. Catherine Solla y Maite Forconi completaron la goleada que aseguró la presencia del conjunto uruguayo entre los cuatro mejores del certamen.

En el cierre de la fase de grupos, Peñarol enfrentó al anfitrión Ferro Carril Oeste en un duelo que definía el primer puesto de la serie. Los goles de Rocío Díaz y Sofía Chávez, ambos en el primer tiempo, le dieron el triunfo 2-0 al equipo argentino.

¿Cuándo juega Peñarol por las semifinales de la Copa Libertadores de futsal femenino?

El próximo desafío de las aurinegras será este viernes 13 de noviembre a las 19:30 horas de Uruguay, cuando enfrenten a Stein Cascavel de Brasil en el estadio Multideportivo de Ferro Carril Oeste, en Buenos Aires.

El rival de Peñarol llega como uno de los principales candidatos al título. El conjunto brasileño ganó sus cuatro encuentros de la fase de grupos, convirtió 23 goles y recibió apenas uno. Además, Stein Cascavel cuenta con dos títulos continentales, obtenidos en 2023 y 2024, y buscará conquistar su tercera Copa Libertadores.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Ferro Carril Oeste de Argentina y Deportivo La Unión de Ecuador, que se enfrentarán el viernes a las 17:00 horas. Los ganadores avanzarán a la gran final, prevista para el sábado 14 de noviembre.

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¿Dónde se puede ver el partido?

Los encuentros de la Copa Libertadores de futsal femenino pueden seguirse en Uruguay a través del canal oficial de YouTube de Conmebol.

Peñarol busca superar su actuación de 2025

La clasificación representa una nueva oportunidad para que el futsal femenino de Peñarol continúe creciendo a nivel internacional.

En la edición 2025, las aurinegras también consiguieron meterse entre los cuatro mejores equipos del continente, aunque finalizaron en la cuarta posición. Ahora buscarán superar aquella actuación y alcanzar la final por primera vez.

El desafío será importante, ya que los equipos brasileños han ganado las diez ediciones disputadas de la Copa Libertadores de futsal femenina. Peñarol intentará romper esa hegemonía y convertirse en el primer representante uruguayo en llegar a la definición de esta competencia.