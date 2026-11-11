Freddy García presentó seis medidas “antisistema” para Peñarol: declaración patrimonial y plazo de presidencia

Freddy García, candidato a la presidencia de Peñarol en las elecciones del sábado 12 de diciembre, dio a conocer un paquete de seis propuestas que él mismo define como “antisistema”. Según plantea, el objetivo es cambiar la forma en que funciona el club como institución.

Con el perfil rupturista que muestra en la campaña, García organizó su plataforma en torno a tres ejes: transparencia económica, más participación de los socios y límites al ejercicio del poder.

“No alcanza con cambiar el nombre del presidente si después seguimos haciendo exactamente lo mismo. Peñarol necesita cambiar las reglas de juego, no solamente las personas que ocupan los cargos”, sostuvo.

El candidato entiende que todos los demás sectores que compiten por la conducción del club formaron parte, de una forma u otra, del mismo esquema de poder que llevó a Peñarol a su situación actual. Por eso presenta su candidatura como la única alternativa a las estructuras tradicionales.

Patrimonio a la vista y auditoría de las últimas gestiones

La propuesta que más llama la atención es que quienes aspiren a la presidencia presenten en forma voluntaria una declaración patrimonial y acrediten su situación crediticia, incluida la información del Clearing de Informes.

En la misma línea, García propone una revisión exhaustiva de la situación económica del club. Abarcaría contratos comerciales, compromisos financieros, deudas y decisiones tomadas durante las dos últimas administraciones, encabezadas por Ruglio y Damiani.

Voto desde el exterior y un máximo de seis años

En cuanto a la participación de los socios, el candidato plantea habilitar mecanismos para que los socios que viven fuera de Uruguay puedan votar sin tener que viajar al país.

También propone limitar a un máximo de seis años la permanencia en la presidencia. “Peñarol no puede depender eternamente de las mismas personas. Los dirigentes tienen que entender que los cargos son transitorios y que el club está por encima de cualquiera”, afirmó.

A esto se suma una propuesta sobre la Comisión de Básquetbol. García plantea revisar sus mecanismos de representación y su participación en las decisiones institucionales, incluido el derecho al voto, según los procedimientos que establezca el estatuto.

Un compromiso de unidad más allá del resultado

La sexta medida es impulsar un compromiso formal de unidad entre los distintos sectores del club, que se mantenga después de la elección. “El que gane tiene que gobernar para todos los socios e hinchas. Y el que pierda tiene que entender que Peñarol sigue estando por encima de cualquier candidatura”, señaló.

García también dijo que, más allá de evaluar qué gestión fue mejor o peor, le interesa discutir otra cosa: “Por qué Peñarol sigue funcionando con un sistema de administración y gestión del año 80. Necesitamos modernizarlo y cambiarlo”.

Y cerró con una frase en la línea de su campaña: “No vine a buscar un lugar dentro del sistema. Vine a cambiarlo. Y si para eso tengo que incomodar a quienes siempre tuvieron el poder y usaron a Peñarol como trampolín personal, lo voy a hacer”.

Las seis propuestas de Freddy García