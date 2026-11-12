Falta un mes para las elecciones en Peñarol y se depura el mapa político: candidatos y fórmulas confirmadas

Falta exactamente un mes para el sábado 12 de diciembre, día marcado para las elecciones en Peñarol y último de la gestión de Ignacio Ruglio, que completa seis años y dos períodos como presidente.

El titular mirasol confirmó el lunes que no se presentará a una segunda reelección, y el mapa electoral ya empezó a configurarse en torno a otros protagonistas. Hoy son siete los candidatos a presidente, pero es probable que en los 30 días que quedan haya más movimientos y alianzas que reduzcan las opciones que tendrá el socio a la hora de votar.

Las encuestas realizadas hasta ahora anticipaban una elección de tercios. Por un lado, dos bloques encabezados por los dos presidentes en carrera, Ruglio y Juan Pedro Damiani. Por otro, un gran porcentaje de indecisos, además de los caudales menores que movían las demás agrupaciones.

Sin embargo, la baja de Ruglio cambia sustancialmente el panorama. El nuevo candidato del oficialismo, Marcelo Solomita, tiene que trabajar a contrarreloj para ganarse la confianza del núcleo de votantes que respaldaba al actual presidente. Además, días antes del anuncio, uno de los cinco grupos que conformaban el oficialismo se abrió: Alejandro González se alió con Santiago Sánchez y definieron otra fórmula, que pretende cambiar el paradigma presidencialista que representan Ruglio y Damiani.

A eso se suma la candidatura de Evaristo González, que tambaleó con la sorpresiva baja de Carlos Lazzarino tres días después de anunciar su “alianza estratégica”. Sin embargo, sigue en pie, y González fue el candidato que en 2023 concentró nada menos que 5.025 votos.

Damiani, presidente entre 2008 y 2017, encabeza la lista 10 y va con Alejandro Ruibal como vice. Ruibal es su principal aliado para proponer mejoras de accesibilidad e infraestructura en el Campeón del Siglo, un tema sensible para los socios y que marcó la campaña electoral. Este jueves a las 20:00 hará su lanzamiento oficial de campaña en el Restaurante 1930 del Estadio Centenario.

Evaristo González (Espacio Siglo XXI, lista 21) fue el rival electoral de Ruglio en 2023 y su principal opositor durante la gestión. Trabaja en el club desde hace nueve años, y sus 5.025 votos de aquella elección quedaron unos 600 por debajo de los de Ruglio. Marcó sus diferencias con la administración actual y propone un cambio de paradigma en el que “se respete la institucionalidad”, porque en los últimos seis años se ignoró más de una vez al Consejo Directivo.

Santiago Sánchez (Origen Peñarolense, lista 6) es el más joven de los candidatos, con 32 años, y preside la comisión de básquetbol. En ese cargo obtuvo la primera Liga Uruguaya de Básquetbol del club. Llegó al puesto tras una polémica designación que lo enfrentó con Evaristo González, detrás de quien había entrado al Consejo Directivo en 2023. Su compañero de fórmula es Alejandro González, que se abrió del oficialismo.

Marcelo Solomita (Pro Peñarol, lista 5), referente del fútbol sala, hoy es consejero e integra la comisión de fútbol. Trabajó nueve años en el futsal, tres como tesorero y seis como presidente, en una etapa de hegemonía local: Peñarol fue campeón en los últimos siete años consecutivos y en 2025 ganó la Libertadores. Desde 2026 integra la comisión de fútbol y trabajó codo a codo con Ruglio, que lo impulsó como candidato del oficialismo.

Además de las cuatro fórmulas confirmadas, hay otros tres candidatos que ya registraron sus listas y están planeando su próximo movimiento: Edgardo Lasalvia (lista 14), Freddy García (lista 1414) y Pablo Schiavi (lista 66).

Lasalvia negocia con Sánchez, aunque todavía no hay nada confirmado. Schiavi hace lo propio con la fórmula Damiani-Ruibal y, a la vez, con Sánchez; más allá de los votos que pueda sumar a una fórmula, podría integrar el equipo de trabajo de la administración entrante. Por otra vía va García, a priori reacio a cualquier alianza y con una campaña propia, disruptiva e individual.