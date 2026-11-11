Lasalvia quiere a Méndez o Fossati como DT de Peñarol y tiene a Alayes y Andújar para director deportivo

Edgardo Lasalvia, candidato a presidente de Peñarol en las elecciones del sábado 12 de diciembre, ya tiene nombres para el área deportiva. El exrepresentante de futbolistas contó que tiene en carpeta a Agustín Alayes y a Mariano Andújar para el cargo de director deportivo. Para dirigir al primer equipo, sus preferidos son Marcelo Méndez, hoy en Montevideo City Torque, y Jorge Fossati, actual entrenador de Liverpool.

“Tenemos dos directores deportivos en carpeta: Agustín Alayes y Mariano Andújar. Mis preferidos para DT son Marcelo Méndez y Jorge Fossati”, dijo Lasalvia este miércoles en diálogo con el programa Minuto 1 (Carve Deportiva).

Lasalvia también habló de Ignacio Ruglio, que en las últimas horas se bajó de la candidatura y el 12 de diciembre terminará su período de seis años como presidente del club.

“Le digo públicamente a Nacho que lo felicito por todo lo que hizo bien. De lo que hizo mal vamos a aprender los que venimos atrás”, afirmó.

Además, contó que habló con Ruglio hace unos días: “Me contó la idea que tenía. Los dos pensamos en Peñarol. Es una persona a la que le tengo mucho cariño”.

Lasalvia habló desde Cancún, en el cierre de una gira por México, y usó su pasado como representante como carta de presentación. “En México me junté en ocho días con 11 equipos. Me vine a Cancún y hoy me voy de nuevo para Uruguay. Vinieron cinco equipos a juntarse ellos conmigo. Tengo credibilidad con los clubes”, aseguró.

El guiño a Santiago Sánchez

El candidato también se refirió a otro aspirante a la presidencia con el que evalúa una alianza. “Me gusta mucho el perfil de Santiago Sánchez. Yo apoyé al básquetbol hace tres años. Creo que tiene mucho para darle al club, es un joven muy bien preparado académicamente”, sostuvo.

Santiago Sánchez, dirigente y candidato a presidente de Peñarol en las elecciones 2026. Foto: Santiago Vanoli

En esa línea, Lasalvia admitió que hoy lo más probable es que integre la directiva y no que llegue a la presidencia. “Quiero ser dirigente del club. Si el socio me pone para presidir, voy a dejar mi vida. Y si me toca entrar a la directiva, que hoy es lo que está más cerca de pasar, voy a aprender y volcar todo mi conocimiento”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, el Chino sugirió que algunos documentos y mensajes que hizo públicos tuvieron consecuencias en la interna aurinegra: “Algún soldado se ha caído porque el Chino ha mostrado algún documento o algunos mensajes que han incomodado”.