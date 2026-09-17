Luis Suárez asistió al gol centenario de Messi en el Inter Miami que alzó la Campeones Cup ante Cruz Azul

Inter Miami sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas en una noche especial. Las Garzas no solo celebraron levantar un título inédito para ellos tras derrotar a Cruz Azul en la Campeones Cup (partido que enfrenta a los ganadores de la MLS y la Liga MX), sino que además festejaron el gol 100 de Lionel Messi con el equipo, precisamente tras asistencia de Luis Suárez.

El Pistolero se desmarcó notablemente para recibir solo un pase filtrado de Facundo Mura y puso un centro preciso a la puerta del área chica donde el argentino anticipó de cabeza a Willer Ditta para festejar su tanto centenario con el equipo estadounidense.

GOOOOAL! Messi’s 100th comes in a final. 🤯💯 pic.twitter.com/mpY4Jhrj1c — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2026

Y el destino siempre le tiene una página más preparada a Messi, que el 22 de julio de 2023 había debutado con el Inter Miami precisamente frente al Cruz Azul por la Leagues Cup y aquella noche había anotado su primer gol de los 100, cuando de tiro libre firmó agónicamente el triunfo de Las Garzas que más tarde terminarían levantando el trofeo.

Lionel Messi debutó con Inter Miami con un golazo de tiro libre para ganar el partido contra Cruz Azul hace 3 años. ☄️



¿Lo volverá a hacer hoy? 👀



Vía MLS por AppleTV pic.twitter.com/YfdmQx8xtx — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 16, 2026

El campeón de la MLS terminó asegurando el triunfo por la cabeza de Casemiro, que aprovechó una falencia defensiva en la defensa zonal de Cruz Azul. El centro lo tiró Messi al corazón del área chica, donde el brasileño incluso anticipó a Maximiliano Falcón que también entraba solo. Al igual que Suárez, el defensor uruguayo completó los 90 minutos.

En el equipo mexicano tuvo acción Gabriel Fernández, que entró a los 64' en lugar de Erik Lira, mientras que Christian Ebere vio acción a partir de los 80' en lugar de Amaury García.

Para Suárez es el tercer título desde su llegada al Inter Miami, levantando también el Supporter's Shield en 2024 y la MLS en 2025, mientras que Messi sigue incrementando su cifra récord de títulos al alcanzar los 45 trofeos en su carrera profesional.