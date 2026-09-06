"Suárez vintage": el Pistolero estiró su promedio y marcó un golazo pero no alcanzó e Inter Miami empató con Atlanta

Con un gol de Luis Suárez el Inter Miami y el Atlanta United empataron este sábado 2-2 por la fecha 23 de la MLS, en un partido marcado por el regreso a Miami del argentino Gerardo 'Tata' Martino, ahora entrenador del conjunto de Atlanta. El Inter Miami, todavía entrenado por Guillermo Hoyos y a la espera de Kily González, dejó escapar los tres puntos en el tramo final del partido y desaprovechó la oportunidad de acortar distancias con el Nashville en el pulso que libran por la Supporters' Shield.

El Nashville sigue como líder del Este y mejor equipo de la MLS con 53 puntos, diez más que el Inter Miami y que los Vancouver Whitecaps, que mandan en el Oeste.

Las Garzas se adelantaron con un gol de cabeza de Casemiro en el minuto 32, al que respondió tres minutos después el paraguayo Miguel Almirón al aprovechar un mal rechace del propio Casemiro dentro del área local.

Suárez, en el añadido de la primera parte, volvió a adelantar a su equipo con un gol de mucha clase, su duodécimo en los 19 partidos de la temporada, resultado (2-1) con el que se llegó al descanso. "Suárez vintage", escribió la página oficial de la MLS para compartir el gol del Psitolero.

Vintage Luis Suarez! 👏



That's his 12 goal this season for @InterMiamiCF. pic.twitter.com/QFXeo1Iw1p — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026

Almirón pudo apuntarse un doblete de penal en el minuto 72, pero se lo tapó el arquero del Inter Dayne St. Clair.

En el 87, el Atlanta United tuvo otra ocasión desde los 12 metros, que esta vez sí convirtió el delantero suizo Breel Embolo, jugador que fue expulsado en el Mundial en el partido de cuartos de final entre Suiza y Argentina.

El partido marcó el regreso del Tata a Miami, donde entrenó al Inter entre 2023 y 2024 antes de volver esta temporada a Atlanta, con el que ganó la MLS en 2018.

Con información de EFE.