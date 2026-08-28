Luis Suárez y Lionel Messi vuelven a cambiar de DT: Inter Miami anunció a Kily González como su nuevo entrenador

El Inter Miami de Luis Suárez, Maxi Falcón y Lionel Messi anunció este jueves la salida del entrenador argentino Guillermo Hoyos y el reemplazo por su compatriota Cristian "Kily" González, en una arriesgada apuesta por reconducir el rumbo en la liga norteamericana (MLS).

Kily González en Rosario Central. Foto: La Nación / GDA.

El volantazo de los vigentes campeones llega después de cinco partidos sin victorias bajo el mando de Hoyos, una figura muy cercana a Messi y su familia que asumió el banco tras la renuncia en abril de Javier Mascherano.

Para sustituirlo, la franquicia copropiedad de David Beckham confía en Kily González, exjugador de la selección argentina que dirigirá a Messi sin ninguna experiencia como entrenador fuera de su país.

En un escueto comunicado, Miami señaló que González "asumirá de manera efectiva sus funciones una vez reciba los correspondientes permisos de trabajo" y que Guillermo Hoyos "continuará provisionalmente al frente del equipo hasta la llegada del nuevo entrenador y su cuerpo técnico".

Nacido en Rosario al igual que Messi, el exvolante estaba libre desde octubre de 2025 tras un breve y poco afortunado paso por Platense.

El timonel, de 52 años, ocupó anteriormente los bancos de Rosario Central (2020-2022) y Unión (2023-2025).

Como jugador, González militó en Rosario Central y Boca Juniors antes de iniciar una destacada trayectoria en el fútbol europeo, donde vistió las camisetas de Valencia, Zaragoza e Inter de Milán.

Retirado en 2011 de vuelta a Rosario Central, González fue 56 veces internacional con Argentina y compitió en la Copa del Mundo de 2002 y las ediciones de la Copa América de 1999 y 2004.

Ahora se convertirá en el cuarto timonel que ha tenido Messi en Miami, todos ellos argentinos, después de Hoyos, Mascherano y Gerardo Martino.

Con información de AFP.