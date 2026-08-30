Un gol de Luis Suárez y poker de Lionel Messi en el aplastante triunfo del Inter Miami 7-1 sobre Montreal

Inter Miami volvió a la victoria, el equipo que había sumado cuatro derrotas y un empate en sus últimas cinco presentaciones goleó 7-1 a Montreal con Luis Suárez y Lionel Messi como protagonistas.

El uruguayo anotó tras asistencia del argentino, aprovechó la línea adelantada del equipo canadiense y con una larga corrida quedó mano a mano con Thomas Gillier a quien batió con un buen derechazo cruzado.

Pero la goleada tuvo además una exhibición de Messi que festejó un poker, además de repartir la asistencia para el gol del Pistolero. El primero del argentino llegó tras un tiro libre que llevaba dirección de arco y tuvo un desvío en Luca Petrasso, que descolocó al arquero. De esta manera las Garzas tomaron el mando del score a los 40' luego del empate parcial de Fabian Herbers que hacía aparecer los fantasmas de la racha negativa.

Pero el segundo tiempo guardó lo mejor para el "10". El segundo lo hizo luego de dejar tres jugadores por el camino dentro del área y terminó definiendo con un potente remate de derecha. Un golazo digno del ocho veces ganador del Balón de Oro.

Pero guardó categoría para más en su pie izquierdo. El argentino aprovechó un gran pase entre líneas de Rodrigo de Paul y la pinchó frente a un buen achique del arquero, y el partido le dejó tiempo para un nuevo gol de tiro libre, esta vez con un gran remate por encima de la barrera.

El encuentro tuvo también el debut goleador de Casemiro que ganó por arriba tras un córner, mientras que el juvenil de 18 años, Alexander Shaw redondeó la goleada de Inter Miami, que con Rafael Pérez como DT interino a la espera de la llegada del Killy González volvió a sumar de a tres.

Las Garzzas llegaron a 42 puntos, se mantuvieron en el top 3 de la tabla, a 10 unidades del líder Nashville.