La emotiva celebración de Lionel Messi al volver al gol con el Inter Miami tras la muerte de su padre

Lionel Messi volvió al gol en un momento muy especial, aunque Inter Miami finalmente no pudo quedarse con la victoria: empató 2-2 como visitante frente a Philadelphia, por la Major League Soccer. El argentino marcó a los 26 minutos el 2-1 y convirtió por primera vez desde la muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida el 8 de agosto en Rosario. Apenas la pelota entró en el arco, todos sus compañeros corrieron para fundirse en un abrazo colectivo con el astro argentino y así dejar una de las postales más emotivas de la noche.

La jugada tuvo el ADN del rosarino. Messi recibió sobre la derecha dentro del área, enganchó hacia el centro y, casi sin armar el remate, sacó un zurdazo cruzado y colocado al segundo palo. La definición sorprendió al arquero y completó la remontada de Inter Miami, que pasó del 0-1 al 2-1 en apenas cinco minutos.

MAGIC from Messi as @InterMiamiCF take the lead over the Union! 🪄 pic.twitter.com/lJ5tpDMUIA — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026

El tanto llegó poco después del empate y completó una reacción muy rápida de las Garzas, que habían comenzado el encuentro en desventaja. Messi ya había tenido una participación determinante en el primer gol: recibió la pelota y lanzó un pase preciso para Luis Suárez, que ganó de cabeza y asistió a Daniel Pintor para el 1-1.

El partido aparecía como una prueba importante para Inter Miami, que llegó a Philadelphia después de tres derrotas consecutivas y necesitaba una reacción con urgencia. El equipo había sufrido dos caídas por la Leagues Cup y venía de perder por 4-1 frente a Nashville en la MLS, en un partido en el que Messi falló un penal.

Inter Miami ahora se ubica en el segundo puesto de la Conferencia Este, con 39 puntos, siete por debajo del líder Nashville. Este miércoles ante Philadelphia, después de volver a comenzar en desventaja, encontró una reacción inmediata y su capitán fue otra vez protagonista.

Y el festejo tuvo una imagen que fue más allá del resultado. Todos los futbolistas de Inter Miami fueron directamente hacia Messi para rodearlo y abrazarlo. El argentino recibió el afecto de sus compañeros y, cuando llegó el momento de regresar hacia la mitad de la cancha, rápidamente volvió a meterse en el partido: comenzó a hablar y a darles indicaciones a algunos de ellos.

Messi llegó a los 13 goles en la MLS y quedó a solo uno de Petar Musa, que encabeza la tabla de goleadores con 14. Así, pese a las dificultades atravesadas en las últimas semanas, el capitán de Inter Miami se mantiene entre los principales artilleros del campeonato.

En base a La Nación/GDA