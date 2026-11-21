La rivalidad entre Palmeiras y Flamengo sumó un nuevo capítulo, esta vez desde las tribunas. En la previa del enfrentamiento entre ambos equipos por el Brasileirao, los hinchas del conjunto paulista prepararon una particular provocación para su rival, con la final de la Copa Libertadores 2026 como protagonista y una referencia especial a Montevideo.

En un encuentro en el que Flamengo tenía la posibilidad de consagrarse campeón del fútbol brasileño, los simpatizantes de Palmeiras aprovecharon la ocasión para recordarle al Mengão que su equipo disputará la definición del máximo torneo continental.

La principal gastada se produjo en las tribunas, donde los hinchas locales desplegaron un gigantesco mosaico con la inscripción "Partiu final", una expresión brasileña que puede traducirse como "Nos vamos a la final". La bandera cubrió buena parte de una de las cabeceras del estadio y estuvo acompañada por los colores y símbolos del club.

Pero la provocación no terminó allí. En uno de los túneles del estadio también apareció un enorme cartel con la frase "Rumo a Montevidéu" (Rumbo a Montevideo), acompañado por la inscripción "Copa Conmebol Libertadores 2026".

La referencia a la capital uruguaya no fue casualidad, ya que Montevideo será la sede de la final de la Copa Libertadores, en la que Palmeiras buscará conquistar nuevamente el título continental.

Las imágenes de ambas intervenciones fueron difundidas por el diario argentino Olé, que destacó la particular gastada de los hinchas paulistas a su clásico rival en un momento decisivo de la temporada.

De esta manera, Palmeiras aprovechó el enfrentamiento con Flamengo para sacar pecho por su clasificación a la final de la Libertadores y dejar en claro que, más allá de lo que suceda en el Brasileirao, su gran objetivo está puesto en Montevideo.

Palmeiras vuelve al Centenario, donde fue campeón ante Flamengo

La final de la Copa Libertadores 2026 se disputará el próximo sábado 28 de noviembre, desde las 17:00 horas, en el Estadio Centenario de Montevideo. Palmeiras buscará conquistar su cuarta corona continental frente a Estudiantes de La Plata, que intentará alcanzar su quinto título en la competición.

El conjunto brasileño llega a la definición después de eliminar por penales a Fluminense en semifinales, mientras que el equipo argentino dejó por el camino, también desde los 12 pasos, a Flamengo. De esta manera, el Mengão quedó a las puertas de una final que tendrá como protagonista a uno de sus principales rivales.

Además, Montevideo trae un recuerdo especial para los hinchas del Verdao. En 2021, Palmeiras conquistó su tercera Copa Libertadores justamente frente a Flamengo, al que derrotó 2-1 en el Estadio Centenario con un recordado gol de Deyverson en el alargue. Cinco años después, el equipo paulista regresará al mismo escenario con la ilusión de volver a levantar el trofeo.

La definición también tendrá un condimento histórico: Palmeiras y Estudiantes ya se enfrentaron en una final de Libertadores en 1968, cuando el conjunto argentino se consagró campeón tras imponerse 2-0 en un partido de desempate disputado, curiosamente, en el Estadio Centenario.