Los errores de Fernando Muslera en los tres goles en contra de Estudiantes, que lo dejaron afuera de los playoffs

Estudiantes de La Plata debía ganar para seguir con vida en su afán de meterse entre los ocho primero de la Zona A del Torneo Clausura, y no lo consiguió: empató 3-3 ante Instituto de Córdoba. Uno que no tuvo una gran noche fue Fernando Muslera. El golero uruguayo no se mostró firme y fue responsable de los goles del conjunto visitante.

Corrían tan solo tres minutos de partido en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, el lateral izquierdo Gastón Benedetti le pasó la pelota a Muslera, quien no la controló de la mejor forma, lo que le permitió al delantero Facundo Ezequiel Suárez presionarlo, quitársela y decretar el 1-0 en La Plata.

Ya en el complemento la Gloria estiró la ventaja a través de un tiro de esquina. Alex Luna lo ejecutó al área, Muslera salió mal y el zaguero Leonel Mosevich, de cabeza, estampó el 2-0.

Luna volvió a meter un buen pase, pero en esta oportunidad fue para Jhon Córdoba, quien disparó al primer palo y el arquero uruguayo lo dejó descuidado para que fuera el 3-0 de Instituto de Córdoba en el minuto 52.

El equipo que dirige el uruguayo Alexander Medina reaccionó, debido a que pudo descontar en el minuto 58 gracias a un buen centro de Ezequiel Piovi para que Guido Carrillo, de cabeza, pusiera el gol del Pincha.

Además de Muslera y Medina, había otro uruguayo en el campo de juego con la camiseta de Estudiantes de La Plata y era Tiago Palacios. El exjugador de Montevideo City Torque remató un tiro libre ras del suelo, que pasó por debajo de la barrera y significó el 3-2.

A falta de cuatro minutos para el final del encuentro, el colombiano Edwin Cetré desbordó por izquierda, lanzó un centro y Fabricio Pérez la empujo para convertir el 3-3 final. Sin embargo, Estudiantes quedó afuera de los playoffs por el Torneo Clausura.

El elenco del Cacique quedó a cuatro puntos del octavo puesto, último lugar que brinda pasaje a los playoffs en busca del título de campeón del Torneo Clausura, cuando tan solo resta una fecha para el final de la fase regular.

La final de la Copa Libertadores

La emoción de Fernando Muslera tras avanzar a la final de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata. Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP fotos.

A pesar de este mal trago, Estudiantes de La Plata tiene en la cabeza lo que será la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras del sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario, a partir de la hora 17:00.

El Pincha logró meterse en este duelo decisivo por el título más importante del fútbol sudamericano tras una gran exposición de Fernando Muslera en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro frente a Flamengo. El guardameta uruguayo tapó tres penales en la definición para que el conjunto argentino sacara su pasaje rumbo a la final en Montevideo.

Estudiantes, que jugó desde el minuto 50 con diez por la roja a Baltasar Rodríguez, igualó los 90 minutos sin goles ante el Mengao en Río de Janeiro. Eso llevó a que la historia se definiera en la tanda de los penales, donde el Pincha ganó 3-2 gracias a la gran labor del golero uruguayo.