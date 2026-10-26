"Me mareé mal": el inconveniente de Fernando Muslera, que tuvo que ser atendido en Unión vs. Estudiantes

Fernando Muslera protagonizó un momento de preocupación este lunes durante el partido entre Estudiantes de La Plata y Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. El arquero uruguayo se mareó, terminó en el piso y recibió atención dentro del campo de juego, en una escena que encendió las alarmas en el equipo dirigido por el Cacique, Alexander Medina.

Corrían nada más que ocho minutos del partido entre el Tatengue y el Pincha cuando Muslera, que fue capitán del equipo de La Plata, tomó la pelota en su área luego de un envío largo que intentó el equipo local y no pudo ser recepcionado por uno de los delanteros. Cuando todo parecía que el arquero iba a poner la pelota en juego nuevamente, sintió algunas molestias.

Muslera primero se quedó en cuclillas y terminó por sentarse en el suelo. Ante la situación, el arquero suplente Fabricio Iacovich comenzó a realizar los movimientos de pre-competitivos por si debía ingresar. Mientras tanto el uruguayo fue atendido por el cuerpo médico de Estudiantes de La Plata y en las transmisión oficial del partido se pudo leer de los labios de Muslera que le contó a los médicos qué le había pasado: "Me mareé mal".

A pesar del susto, el arquero uruguayo se recompuso. Continuó atajando durante todo el primer tiempo, en el que el Pincha se puso en ventaja, y salió a jugar el complemento sin problemas.

El episodio se produjo apenas cuatro días después de una de las noches más exigentes y emocionantes de la temporada para el arquero. El jueves pasado, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Muslera fue la gran figura de Estudiantes en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo: el encuentro terminó 0-0, al igual que la ida, y el Pincha se impuso 3-2 en la definición por penales. El uruguayo contuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique para darle al equipo argentino el pasaje a la final.

Aquella clasificación tuvo una carga emocional y deportiva enorme. Estudiantes debió resistir con un jugador menos durante buena parte del segundo tiempo y soportar la presión de Flamengo en el Maracaná antes de resolver la serie desde los doce pasos. Muslera terminó siendo decisivo en una definición que lo tuvo como protagonista absoluto.

Después de la exigencia de la semifinal y del viaje a Brasil, el plantel debió trasladarse a Santa Fe para afrontar el compromiso ante Unión por el Torneo Clausura. En ese contexto de poco descanso y desplazamientos, el mareo del arquero generó inquietud, pero pudo tener que ver con la exigente agenda del equipo que dirige el Cacique Medina.

Aunque Muslera pudo seguir Estudiantes, que alineó a un equipo alternativo, terminó cayendo 3-1 ante el Tatengue que pudo cortar una racha de varios partidos sin conocer la victoria.

"Me mareé mal": el inconveniente de Fernando Muslera, que tuvo que ser atendido en Unión vs. Estudiantes