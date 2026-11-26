La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó este jueves que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial del organismo. Si bien aseguró que el alcance de la filtración fue limitado, no brindó detalles sobre el contenido de los documentos comprometidos ni precisó cuándo se produjo el ataque.

“La FIFA confirma que ha sido víctima de un ciberataque criminal que ha resultado en el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial”, expresó la entidad a través de un comunicado difundido por la agencia Associated Press.

Asimismo, el organismo presidido por Gianni Infantino aseguró que “está colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden”, en el marco de la investigación. La confirmación llegó luego de que un grupo de hackers identificado como Handsome Boy Hacking Club difundiera la semana pasada, a través de la red social X, una captura de pantalla de archivos que atribuyó a la FIFA.

Posteriormente, el grupo pareció adjudicarse la autoría del ataque tras responder a una publicación en la que se señalaba que habían sido filtrados más de 12 gigabytes de documentos internos. Según las estimaciones divulgadas, ese volumen representaría menos del 0,1% de la información que posee la organización.

Las primeras informaciones apuntan a que el acceso a los documentos se habría producido mediante la suplantación de identidad de integrantes del personal de la FIFA y no como consecuencia de una vulnerabilidad en sus sistemas tecnológicos.

“La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícita de información, en particular de datos personales”, manifestó el organismo, que también advirtió sobre las posibles consecuencias para las personas afectadas. “Tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas”, agregó.

El ciberataque a la FIFA en plena antesala de las elecciones presidenciales

El episodio se produjo en momentos en los que Gianni Infantino se prepara para afrontar las elecciones presidenciales de la FIFA, previstas para el próximo 18 de marzo de 2027, en las que buscará extender su mandato hasta 2031. El dirigente suizo, que está al frente del organismo desde 2016, tendrá como competidores al japonés Kozo Tashima y al francés Philippe Diallo.

Por otra parte, según informó BBC Sport, entre los documentos comprometidos no estarían incluidos aquellos vinculados a FIFA Forward Enterprise, el proyecto impulsado por Infantino para incorporar inversores privados al negocio de la Copa del Mundo.

Hasta el momento, la FIFA no detalló si el ciberataque afectó el funcionamiento de la organización, qué medidas de seguridad adoptó tras lo sucedido ni si notificó directamente a las personas cuyos datos podrían haber quedado expuestos.