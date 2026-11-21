Lucas Torreira volvió recargado de la fecha FIFA. El mediocampista uruguayo tardó apenas cuatro minutos en celebrar su segundo gol en la Süper Lig, luego de que anotara de volea el primer tanto ante el Samsunspor, equipo que pese a estar penúltimo y en zona de descenso, dio pelea.

El festejo llego tras un tiro libre de Aleksey Batrakov, que metió un centro al segundo palo, Wilfried Singo la bajó al medio de forma poca ortodoxa y Torreira con una volea le dio la ventaja al vigente campeón. Para el uruguayo fue su segundo festejo en la temporada luego de que le anotara al İstanbul Başakşehir el 4 de setiembre.

Pero pese al gol tempranero, Galatasaray se encontró con un combativo rival. Antoine Sekongo estuvo cerca del empate nueve minutos después pero su gol fue anulado por un fino offside. Y si bien Samsunspor fue más peligroso, otra vez saliendo del vestuario, el equipo de Torreira volvió a festejar, luego de una exquisita asistencia de Gabriel Sara por encima de la línea de centrales, que terminó con una gran definición de Mohamed Bayo por encima del arquero.

Pocos minutos después la visita llegó a un justo descuento, cuando Elliot Watt filtró una buena pelota a banda derecha para Josafat Mendes y este metió un centro preciso de primera al pie derecho de Mohamed Bayo, que colocó la pelota con precisión en el primer palo.

El partido tuvo situaciones para ambos lados y si bien la más clara la tuvo Abdülkerim Bardakcı de cabeza, que impactó la pelota en el travesaño luego de una buena mano de Bilal Bayazit, Uğurcan Çakır terminó siendo figura en el Galatasaray para evitar el empate.

El equipo de Torreira alcanzó los 31 puntos de 36 posibles y le sacó seis al Trabzonspor, que el domingo buscará recortar cuando recibaa al Eyüspor, último en la tabla con apenas tres unidades.