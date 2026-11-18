La presidencia de la FIFA podría tener una elección con más de un candidato por primera vez en una década. Este miércoles 18 de noviembre vence el plazo para presentar las postulaciones de cara a los comicios de 2027, en los que Gianni Infantino buscará continuar al frente del máximo organismo del fútbol mundial, aunque esta vez podría encontrarse con varios competidores.

La principal novedad llegó desde Japón, cuya federación (JFA) confirmó oficialmente la postulación de su presidente honorario, Kozo Tashima, de 68 años. El dirigente asiático se suma al francés Philippe Diallo y al suizo Ramón Vega, quienes también manifestaron su intención de participar en las elecciones.

La Federación Japonesa informó que la candidatura de Tashima fue aprobada por unanimidad en una reunión de su junta directiva celebrada el pasado 5 de noviembre y que la documentación correspondiente fue enviada a la FIFA este martes.

"El fútbol japonés ha cimentado su desarrollo sobre la base de elevados estándares éticos y una gestión organizativa sólida. Me gustaría aprovechar esta experiencia para promover una gobernanza más robusta y una gestión organizativa más transparente", expresó Tashima al anunciar su postulación.

El japonés cuenta con una extensa trayectoria como dirigente y forma parte del Consejo de la FIFA desde 2015. Su intención es trasladar al organismo internacional la experiencia de gestión desarrollada durante su etapa al frente del fútbol de su país.

Los otros candidatos que buscan competir con Infantino

Además de Tashima, otros dos nombres aparecen en la carrera por la presidencia de la FIFA. Uno de ellos es Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol desde 2023. El dirigente francés manifestó su intención de presentarse y aseguró contar con el respaldo del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El otro aspirante es Ramón Vega, exfutbolista suizo que durante su carrera defendió a equipos como Tottenham de Inglaterra y Cagliari de Italia. No es la primera vez que intenta llegar a la presidencia del organismo, ya que anteriormente estuvo vinculado a los procesos electorales de 2015, 2019 y 2023.

Philippe Diallo será el candidato de la UEFA a la presidencia de la FIFA. Foto: EFE

Sin embargo, la presentación de las candidaturas no garantiza que todos puedan participar de las elecciones. Para ser proclamados oficialmente, los aspirantes deben conseguir el respaldo de al menos cinco de las 211 federaciones que integran la FIFA.

Cada asociación nacional solamente puede avalar a un candidato y, posteriormente, la Comisión Electoral debe evaluar la idoneidad de los postulantes.

Además, los estatutos establecen que deben haber desempeñado un papel activo en el fútbol, como jugadores o dirigentes, durante al menos dos de los últimos cinco años.

Una elección diferente para Infantino después de diez años

Gianni Infantino llegó a la presidencia de la FIFA el 26 de febrero de 2016, cuando se impuso en una elección que necesitó dos rondas de votación.

En aquella oportunidad, el dirigente suizo obtuvo 115 votos en la segunda vuelta y superó al jeque de Baréin Salman bin Ebrahim al Khalifa, que recibió 88 sufragios.

Desde entonces, Infantino no volvió a enfrentar una elección competitiva. Tanto en 2019 como en 2023 fue reelegido por aclamación, sin necesidad de disputar una votación frente a otros candidatos.

El escenario podría cambiar en 2027, cuando se celebre el 77.º Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos. Si finalmente se oficializa alguna de las candidaturas alternativas, Infantino deberá conseguir una mayoría simple de los votos para continuar al frente de la organización.

Cada una de las 211 federaciones tendrá derecho a un voto y, en caso de participar todas, el actual presidente necesitará al menos 106 apoyos para imponerse.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AFP

Las polémicas que rodean la gestión de Infantino

El proceso electoral llega en un momento de cuestionamientos hacia la conducción de Infantino, especialmente después del Mundial 2026.

Una de las principales controversias estuvo vinculada al proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que contemplaba la posibilidad de incorporar inversores privados mediante la venta de participaciones vinculadas a la Copa del Mundo.

La iniciativa generó críticas por la forma en que fue presentada, antes de ser discutida con las federaciones, y finalmente fue retirada. Infantino pidió disculpas por la gestión del proyecto, aunque defendió que su objetivo era aumentar los recursos destinados al desarrollo del fútbol.

En ese sentido, el presidente recordó que, desde su llegada al cargo, los fondos destinados a cada federación pasaron de uno a 25 millones de dólares.

Con el cierre del plazo para presentar candidaturas, la atención estará puesta en determinar cuáles de los aspirantes consiguen los avales necesarios para competir. Lo que hasta ahora parecía una nueva reelección sin oposición podría transformarse en la primera disputa electoral por la presidencia de la FIFA desde la llegada de Infantino al poder.

Con información de EFE.