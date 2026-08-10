La contundente carta de la UEFA, AFC y Concacaf que desestabiliza el futuro de Gianni Infantino

La interna en el fútbol mundial sumó este lunes un nuevo y fuerte capítulo. UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y Concacaf publicaron una contundente carta conjunta que apunta contra la conducción de Gianni Infantino y profundiza la crisis política que atraviesa el presidente de la FIFA.

Bajo el título “Carta abierta a la familia del fútbol”, el documento lleva las firmas de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA; Salman bin Ibrahim Al Khalifa, titular de la AFC, y Victor Montagliani, presidente de Concacaf, además de los respectivos secretarios generales de las tres confederaciones.

El comunicado llega en medio de la fuerte polémica generada por la intención de Infantino de permitir el ingreso de inversores privados mediante la venta de participaciones vinculadas a la Copa del Mundo, proyecto que finalmente no prosperó pero que generó una fuerte reacción dentro de la estructura del fútbol internacional.

Aunque en varios pasajes no se menciona directamente al presidente de la FIFA, el mensaje es contundente y apunta hacia su gestión.

“El fútbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece a los jugadores, los aficionados, los clubes, las asociaciones miembro y a cada institución encargada de salvaguardar su futuro”, comienza uno de los pasajes de la carta.

Luego, las confederaciones endurecen considerablemente su posición: “Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se coloca por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”.

An open letter to the football family from AFC, CONCACAF and UEFA: ⬇️https://t.co/8sjedkOyJA pic.twitter.com/OvskyoggYv — UEFA (@UEFA) August 10, 2026

El fuerte cuestionamiento al liderazgo de Infantino

La carta va más allá de las diferencias por el proyecto impulsado desde FIFA y pone el foco directamente en la forma de conducción del organismo.

“No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego debe rendirle cuentas. Estas no son las cualidades que el fútbol merece en su liderazgo. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera y no solos, sino juntos, y por deber hacia el juego al que servimos”, expresaron.

El enfrentamiento entre UEFA y FIFA no es nuevo, pero la incorporación de AFC y Concacaf al planteo aumenta el peso político de la ofensiva contra Infantino. La federación de Noruega incluso solicitó su renuncia, mientras que la Asociación Inglesa de Fútbol le retiró su respaldo de cara a la reelección prevista para marzo próximo.

“La fortaleza del fútbol siempre ha sido su unidad. Pedimos que esa unidad sea honrada ahora. Por un liderazgo que sirva al fútbol, no que busque comandarlo”, concluye otro de los duros pasajes del documento.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. Foto: AFP.

Las explicaciones de FIFA que no conformaron

La semana pasada, FIFA reconoció errores relacionados con el fallido proyecto y aseguró que su personal directivo había “reafirmado su pleno apoyo” a la presidencia durante una reunión de crisis celebrada en Marruecos.

Sin embargo, esa explicación tampoco conformó a las confederaciones, que cuestionaron incluso la composición de esa reunión.

“La propia carta de la FIFA también confirma que solo un funcionario electo estuvo presente en la reunión de liderazgo en Marruecos. No se invitó a participar a miembros del Consejo de la FIFA ni a Asociaciones Miembro. Solo estuvo presente el comité de gestión, compuesto por personal directivo de alto nivel empleado por la FIFA”, señalaron.

UEFA, AFC y Concacaf entienden además que lo ocurrido no puede reducirse simplemente a una falla en la forma de comunicar el proyecto.

“Lo trata como un error de comunicación, cuando lo que el fútbol presenció fue un error de juicio. Sigue sin haber reconocimiento de que intentar vender una participación en la Copa del Mundo de la FIFA fue un profundo error de juicio”, sostiene la carta.

Y agrega que no se trató “solo de un paso en falso procedimental”, sino de “una pérdida fundamental de la confianza con las mismas instituciones a las que la FIFA existe para servir”.

De esta manera, el enfrentamiento que comenzó alrededor del proyecto de incorporar capital privado a la Copa del Mundo escaló hacia una discusión mucho más profunda sobre el liderazgo de Infantino y la gobernanza de FIFA, con tres de las seis confederaciones continentales unidas públicamente en uno de los cuestionamientos más fuertes que ha recibido su gestión.

La Nación/GDA.