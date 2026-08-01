Marcha atrás: FIFA desistió de su proyecto que pretendía vender acciones minoritarias de sus torneos

La novela del FIFA Forward Enterprise llegó a su fin. El proyecto que proponía vender acciones minoritarias para los torneos organizados por la FIFA cayó definitivamente luego de la presión de varias asociaciones continentales.

Así lo comunicó el ente rector del fútbol a través de su cuenta @fifamedia donde confirma que "esta propuesta no avanzará". La cuenta hace atribuible el comunicado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, principal impulsor de esta propuesta que tenía como objetivo "proporcionar una base para fortalecer aún más" a sus Asociaciones Miembro y a el "deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario", llegando a citar incluso a Cabo Verde como ejemplo.

"Como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios", continuó manifestando el comunicado.

FIFA establece que "tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar" y concluye que "en consecuencia, esta propuesta no avanzará".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el rey Willem-Alexander de los Países Bajos (derecha) asisten al partido de fútbol del Grupo F del Mundial de 2026 entre los Países Bajos y Suecia, celebrado en el Houston Stadium de Houston el 20 de junio de 2026. FOTO: PAUL ELLIS/AFP

El comunicado firmado a nombre del presidente establece: "Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar" y detalla: "De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo".

Recordar que el proyecto se vio boicoteado principalmente por UEFA, que sacó un comunicado en conjunto con sus 55 Asociaciones Miembro donde amenazaba con retirar a sus equipos de torneos organizados por la FIFA si este proyecto avanzaba.

Si bien Infantino salió a aclarar que esto se sometería a votación, el apoyo de Concacaf y AFC tiró los números en contra de las aspiraciones del suizo y más aún sabiendo que CAF y Conmebol estaban en dudas, que ambos habían comunicado que evaluarían la propuesta.

Esto es un golpe más para la gestión de Infantino, que tambaleaba con UEFA en contra tras la habilitación de Folarin Balogun y que su nombre ya no está tan firme pensando en las elecciones para el año que serán el año que viene.