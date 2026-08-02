Gianni Infantino fuertemente cuestionado por poner sus intereses de negocios por encima del fútbol

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) pidió ayer sábado una “revisión integral” del liderazgo de Gianni Infantino en la FIFA, pese a que el órgano rector del balompié retiró el controvertido plan para abrir las competiciones internacionales a inversores privados.

La Concacaf fue una de las confederaciones junto a la poderosa UEFA, de Europa, que se opusieron a la iniciativa de Infantino de crear una sociedad -la Fifa Forward Enterprise (FFE)- abierta a capital privado y encargada de gestionar las actividades comerciales y de eventos de la FIFA, incluido el Mundial.

“Una propuesta de esta magnitud no llega a esa etapa por accidente. Es el reflejo de un liderazgo que ha dejado de poner al fútbol en primer lugar. Este reciente acto unilateral y flagrante de deficiente gobernanza y liderazgo responde a un patrón de errores y conductas similares”, indicó la Concacaf en un comunicado.

“Ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión integral de este liderazgo”, agregó la entidad, sin mencionar directamente el nombre del presidente de la FIFA. La Concacaf y sus 41 asociaciones miembro dijeron estar satisfechas con haber defendido unidas los intereses de largo plazo del fútbol”.

AFP