Gianni Infantino fuertemente cuestionado por poner sus intereses de negocios por encima del fútbol
El presidente de la FIFA está bajo escrutinio aun retirando la propuesta de su controvertido plan para abrir las competiciones internacionales a inversores extranjeros. Su liderazgo en jaque.
La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) pidió ayer sábado una “revisión integral” del liderazgo de Gianni Infantino en la FIFA, pese a que el órgano rector del balompié retiró el controvertido plan para abrir las competiciones internacionales a inversores privados.
La Concacaf fue una de las confederaciones junto a la poderosa UEFA, de Europa, que se opusieron a la iniciativa de Infantino de crear una sociedad -la Fifa Forward Enterprise (FFE)- abierta a capital privado y encargada de gestionar las actividades comerciales y de eventos de la FIFA, incluido el Mundial.
“Una propuesta de esta magnitud no llega a esa etapa por accidente. Es el reflejo de un liderazgo que ha dejado de poner al fútbol en primer lugar. Este reciente acto unilateral y flagrante de deficiente gobernanza y liderazgo responde a un patrón de errores y conductas similares”, indicó la Concacaf en un comunicado.
“Ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión integral de este liderazgo”, agregó la entidad, sin mencionar directamente el nombre del presidente de la FIFA. La Concacaf y sus 41 asociaciones miembro dijeron estar satisfechas con haber defendido unidas los intereses de largo plazo del fútbol”.
AFP
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