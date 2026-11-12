Joseph Blatter destrozó a Gianni Infantino: lo llamó “dictador” y sugirió “enviarlo a un psiquiátrico”

La interna de la FIFA sumó un nuevo capítulo de fuertes acusaciones. Joseph Blatter, expresidente del máximo organismo del fútbol mundial, apuntó duramente contra Gianni Infantino, su sucesor en el cargo, a quien calificó de "dictador" y acusó de utilizar la institución para sus propios intereses. Además, cuestionó su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump y dejó una polémica declaración sobre su salud mental.

En una entrevista concedida al semanario alemán Der Spiegel, el dirigente suizo de 90 años, que presidió la FIFA entre 1998 y 2015, aseguró que la organización atraviesa un momento complicado por la conducción de Infantino y sostuvo que existen dirigentes que pretenden desplazarlo del cargo.

"La FIFA está sufriendo. Actualmente está dirigida por una persona que se ha dejado cegar. El encuentro con Donald Trump cambió a Gianni Infantino. Cree que ha sido elegido para monopolizar el deporte más popular del mundo. Pero hay dirigentes importantes dentro de la organización del fútbol a los que eso no les gusta. Quieren destituirlo", expresó.

Blatter también cuestionó el comportamiento de su sucesor dentro de la institución y lanzó una acusación sobre su trato con los funcionarios. "Es un dictador. Personas de la FIFA me cuentan que nadie puede compartir el ascensor con él. Es 'intocable'", afirmó.

Las críticas por su relación con Donald Trump

Uno de los principales motivos del enfrentamiento está relacionado con el vínculo que Infantino construyó con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, uno de los países que organizaron el Mundial de 2026 junto a México y Canadá.

Blatter cuestionó especialmente la decisión de la FIFA de entregarle un premio de la paz al mandatario estadounidense, una distinción que consideró inapropiada.

"Fue vergonzoso. ¿Por qué hace algo así? Después del Mundial de Sudáfrica 2010, la FIFA estaba bien encaminada para recibir el Premio Nobel de la Paz. Puede ser una promotora de la paz en el mundo, tiene importancia social y cultural. ¿Y Infantino le entrega un premio de la paz a alguien que poco después inicia una guerra contra Irán? Es una locura", manifestó.

Sin embargo, la declaración más contundente llegó cuando fue consultado por el frustrado proyecto de vender el 20% de los derechos del Mundial a Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump.

"Infantino ya no conoce límites. No comprende nada de todo esto. Quiero decir, quizás habría que enviar a Infantino a un psiquiátrico", disparó Blatter.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AFP

Blatter propone denunciar a Infantino ante el TAS

Más allá de las críticas personales, el expresidente de la FIFA planteó la posibilidad de iniciar acciones contra Infantino ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana, Suiza.

Según su interpretación, algunas decisiones del actual mandatario contradicen los estatutos de la organización, particularmente aquellas adoptadas sin consultar a los órganos correspondientes.

"Existe otro camino, el del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en Lausana. Allí se lo podría denunciar porque con su comportamiento viola los estatutos de la FIFA. Con el premio de la paz no consultó previamente a nadie, y ese es un punto que debe plantearse ante el TAS", explicó.

También apuntó contra la utilización de los recursos de la entidad de cara a las próximas elecciones, previstas para marzo de 2027, en las que Infantino buscará continuar al frente del organismo.

"Hace campaña a costa de la FIFA. Infantino hace exactamente lo que un presidente no debe hacer", acusó.

Conferencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA Foto: AFP

El pasado de Blatter y la respuesta de la FIFA

Las declaraciones se producen en un contexto particular por los antecedentes del propio Blatter, quien abandonó la presidencia de la FIFA en 2015, cuando estalló uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del fútbol.

La investigación provocó la detención de varios dirigentes en Zúrich y derivó en una profunda crisis institucional. En ese contexto, Blatter fue sancionado por el comité de ética de la FIFA por un caso relacionado con un pago de aproximadamente 1,8 millones de euros a Michel Platini, entonces presidente de la UEFA. No obstante, el exdirigente fue posteriormente absuelto en los dos procesos penales que afrontó en Suiza, con sentencias que quedaron firmes.

Por su parte, la FIFA rechazó las acusaciones de Blatter, según informó Der Spiegel, y desmintió particularmente una de sus afirmaciones más llamativas: aseguró que Infantino sí comparte el ascensor con otras personas.

De esta manera, el enfrentamiento entre dos de los hombres que dirigieron el fútbol mundial durante las últimas tres décadas suma un nuevo episodio, esta vez con acusaciones que incluso podrían trasladarse al ámbito judicial deportivo.

FABRICE COFFRINI

Con información de La Nación/GDA.