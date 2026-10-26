La entrega del Balón de Oro en vivo: en Londres se define quién se lleva el galardón al mejor jugador del año

Se entrega el Balón de Oro este lunes donde hay 30 nominados. Entre ellos están Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi —quien busca sumar su octaba distinción en su carrera.

Se trata de la edición número 70 y por primera vez no se llevó a cabo en Francia, ya que se hizo en el London Palladium, en Inglaterra, en honor al primer ganador de este premio: inglés Stanley Matthews.

Alexia Putellas, la mejor jugadora de la temporada

La centrocampista Alexia Putellas logró quedarse con su tercera Balón de Oro.

ALEXIA PUTELLAS! SHE DID IT! She is our 2026 Ballon d'Or winner!#ballondor pic.twitter.com/hctM4DvwuB — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Los mejores equipos de la temporada

En la rama femenina, Barcelona se quedó con ese galardón en tanto que en el fútbol masculino el premio se lo llevó París Saint Germain, que logró coronarse bicampeón de la Champions League.

FC BARCELONA FEMINI IS THE WOMEN’S CLUB OF THE YEAR! ❤️💙#ballondor pic.twitter.com/Ys8pm76EQq — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

PSG IS THE MEN’S CLUB OF THE YEAR! Bravo Paris! 🔴🔵#ballondor pic.twitter.com/MTOjrwxLd8 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Unai Simón se llevó el premio al mejor arquero de la temporada

Unai Simón. Foto: AFP.

Unai Simón, campeón del mundo con la selección de España en Canadá, México y Estados Unidos 2026, se quedó con el premio al mejor arquero de la pasada temporada. El vasco es el primer guardameta en la historia de España en ganar este galardón, que se instauró en 2019 y que, desde entonces, lo alzaron Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma en dos ocasiones, Thibaut Courtois y Emiliano Martínez, también en dos oportunidades.

"Ha sido uno de los veranos más bonitos de nuestra vida", aseguró Simón en referencia a la conquista del mundo.

Luis de la Fuente, el mejor director técnico

Luis de la Fuente, director técnico de la selección de España. Foto: AFP.

Luis de la Fuente, director técnico de la selección de España, fue elegido como el ganador del trofeo al mejor entrenador de la temporada pasada en la gala del Balón de Oro. De la Fuente dirigió a la Furia Roja a la conquista de la Copa del Mundo, donde su equipo solo recibió un gol y venciendo a algunas de las mejores selecciones del mundo, incluyendo a Argentina, la vigente campeona, en la final.

El técnico español es el tercer galardonado con este premio después de Carlo Ancelotti, en 2024, y Luis Enrique, en 2025. Ganador de una Liga de Naciones, una Eurocopa y una Copa del Mundo, recibió el premio de manos del entrenador español Rafa Benítez.

"Es un auténtico honor. Ya estar entre los nominados me hacía muy feliz. Felicito al resto de nominados, porque han hecho méritos suficientes para estar aquí. Este premio no es individual, lo entiendo como un colectivo. Un premio de muchos jugadores de los que están aquí. Es un privilegio entrenaros. Con todo el respeto, tengo el mejor cuerpo técnico del mundo", dijo De la Fuente, que también agradeció a la Federación Española la "confianza, tranquilidad y seguridad".

Se impuso en las votaciones de los periodistas a Mikel Arteta, del Arsenal, Luis Enrique, del Paris Saint Germain, Unai Emery, del Aston Villa, y Vincent Kompany, del Bayern de Munich.

Yamal ganó el trofeo Kopa

Lamine Yamal ganó el trofeo Kopa como mejor jugador de menos de 21 años. Foto: AFP.

El atacante del Barcelona, Lamine Yamal, fue galardonado este lunes con el trofeo Kopa como mejor jugador de menos de 21 años, durante la ceremonia del Balón de Oro 2026 que tiene lugar en Londres.

Para el prodigio del Barça, campeón del mundo con España y de Liga con el conjunto azulgrana, se trata del tercer trofeo Kopa, que recibió de manos del antiguo delantero ucraniano Andriy Shevchenko. "Me hubiera gustado que estuviera (Pau) Cubarsí, mi compañero de equipo, él lo hubiera merecido", declaró Yamal, sobre el central del Barcelona y de la selección.

Lamine Yamal aspiraba también a hacerse con el Balón de Oro. El trofeo Kopa en categoría femenina fue para la también jugadora del Barcelona y de la selección española Vicky López, que ya lo había conquistado en 2025.

Con información de EFE